Exclusiva | Ricardo Arroyo, que interpretó a Vicente en 'La que se avecina', lleva dos años ingresado por estrés: "Mi lucha es por salir"
El actor Ricardo Arroyo ha hablado de su ingreso por estrés en una entrevista concedida a 'El tiempo justo'
Álex Álvarez, periodista de 'El tiempo justo', ha revelado en exclusiva que el actor Ricardo Arroyo, que daba vida a Vicente Maroto en 'La que se avecina', lleva dos años ingresado en una clínica por estrés. Ha podido hablar con el intérprete, que le ha dado todos los detalles de su situación y le ha contado que ningún compañero de profesión se ha interesado por su situación.
"Estoy recuperándome en una clínica de descanso, me pudo el estrés, llegó un momento en el que dije: 'Hasta aquí'. Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y de ahí a otra", ha explicado el actor, que confiesa que va "cada vez mejor" pero que para que se complete su recuperación necesita experimentar todavía una importante mejoría: "[Me falta] tener memoria, de todo, ser un tío normal, tengo que andar con cuidado, los pasos, que no me maree, he tenido casi 20 caídas por la calle".
Vicente Arroyo ha añadido que lleva cerca de dos años ingresado y que paga "3.000 euros al mes" por permanecer en la clínica en la que está actualmente y en la que visitan tanto sus familiares como sus fans, pero no sus compañeros de profesión, que admite que no se han interesado por su situación: "En cuanto desapareces del grupo, nadie se interesa por ti".
El actor también ha revelado que no descarta volver al mundo de la interpretación, porque echa de menos su profesión. "Mi lucha es por salir", ha comentado Ricardo Arroyo, cuyo objetivo es abandonar cuando sea posible la clínica en la que está ingresado y retomar su actividad profesional. "El mensaje positivo es que se está recuperando y que quiere volver cuanto antes", ha sentenciado Álex Álvarez.