El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor Robert Carradine, conocido por su papel como el padre de Hilary Duff en la serie juvenil 'Lizzie McGuire', a los 71 años tras "luchar" contra una enfermedad mental.

Su familia ha confirmado el fallecimiento de Carradine en la noche de este pasado lunes, 23 de febrero, en un emotivo comunicado, confesando que el actor se quitó la vida tras casi dos décadas con trastorno bipolar.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue una luz para todos los que le rodeaban. Estamos devastados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi veinte años contra el trastorno bipolar", comienza la misiva de la familia.

"Esperamos que su viaje pueda arrojar luz y alentar a abordar el estigma que rodea a la enfermedad mental. En este momento pedimos privacidad para afrontar este inmenso duelo. Gracias por vuestra comprensión y apoyo", ha sentenciado.

El hermano de Robert, Keith Carradine, también ha hecho hincapié en que "no hay de qué avergonzarse" al hablar sobre la salud mental. "Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito".

El mensaje de Hilary Duff

Tras confirmarse su deceso, Hilary Duff, quien interpretó a Lizzie McGuire y compartió pantalla con Carradine entre 2001 y 2004, ha publicado un sentido homenaje en sus redes sociales.

"Esto duele. Es realmente difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto calor en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Siempre estaré agradecida por eso. Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón duele por él, por su familia y por todos los que lo amaron", ha lamentado.

Sobre Robert Carradine

Carradine nació en el seno de una de las familias más conocidas de Hollywood. Era hijo del veterano actor John Carradine y hermano de los también intérpretes Keith y David Carradine.

Al principio de su vasta carrera, trabajó junto a John Wayne, Martin Scorsese, Jane Fonda o Jon Voight, entre otros. Pero sería en la década de los 80 cuando alcanzó una de sus interpretaciones más recordadas como Lewis Skolnick en la comedia 'Revenge of the Nerd'.

Después, Carradine se ganó una nueva generación de fans al interpretar a Sam McGuire, el cariñoso padre de la protagonista en 'Lizzie McGuire', la serie de Disney Channel que catapultó a la fama a Hilary Duff y se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes.