La creadora de contenido ha confesado los detalles de su actual estado de salud a través de un vídeo en su cuenta de TikTok

El final de una era: MTV echa el cierre en Europa tras cuatro décadas marcando a varias generaciones

Compartir







Nicole Polizzi, conocida como Snooki en el reality show 'Jersey Shore', ha revelado que le han diagnosticado cáncer de cuello uterino en etapa 1.

A sus 38 años, la estrella del popular programa de la MTV ha confesado los detalles de su actual estado de salud a través de un vídeo en su cuenta de TikTok.

"Ya llegaron los resultados de mi biopsia chicos, y resultó ser un cáncer de cuello uterino en etapa 1, llamado adenocarcinoma. Obviamente no está saliendo como me esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron tan temprano. ¡Gracias a Dios!", manifestaba.

Asimismo, la estadounidense de origen chileno ha querido concienciar a sus seguidores sobre la importancia de la detección temprana.

"Tengo 38 años y llevo tres o cuatro años luchando con resultados anormales en las pruebas de Papanicolaou, y ahora mírenme. En lugar de posponerlo porque no quería ir, porque me dolía y me daba miedo, simplemente fui y me lo hice. Y ahí estaba, el cáncer está ahí. Pero es etapa 1 y es curable. Así que acudan a sus citas. Una vez que llegues a la etapa 2, tendrás que hacer quimioterapia... ¡nadie quiere hacer eso! Da miedo", añadía.

Tal y como ha explicado, ahora acude a un oncólogo y "probablemente me harán una histerectomía". "Obviamente, creo que la decisión más inteligente es la histerectomía. Conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que extirpar el cuello uterino y el útero. Todo depende de la tomografía por emisión de positrones. Obviamente ya no quiero tener hijos, pero como mujer, la idea de hacerme una histerectomía es triste y aterradora", se ha lamentado.

Días antes, Snooki había desvelado también en las redes sociales que se había sometido a una colposcopia y una biopsia por recomendación de su médico. "Eso dolió. No fue una gran experiencia", afirmó entonces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Muchas mujeres lo viven en silencio, sin nadie con quien hablar, y se asustan solas. Y así era yo hasta que decidí subir el video sobre lo que me estaba pasando", ha aclarado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Snooki se dio a conocer en 2009 como una de las protagonistas del fenómeno televisivo 'Jersey Shore', grabado en la playa de Seaside Heights, Nueva Jersey. Desde entonces, ha participado en spin-offs como 'Snooki & JWoww' y J'ersey Shore: Family Vacation'.

En el plano personal, es madre de tres hijos: Lorenzo, de 13 años; Giovanna, de 11; y Angelo, de seis, fruto de su matrimonio con Jionni LaValle.