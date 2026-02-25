A sus 87 años, el círculo de la madre del rey Felipe ha quedado severamente reducido tras la pérdida de su hermana Irene de Grecia

La reina Sofía ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida en las últimas semanas. En menos de tres meses ha perdido a dos pilares fundamentales: su hermana, la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años, y su íntima amiga y prima Tatiana Radziwill, quien falleció en París el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años.

Ambas figuras, que acompañaron a la emérita en las últimas décadas, conformaban su núcleo duro. Ambas dejan un vacío en la vida de Sofía difícil de llenar tras estas pérdidas encadenadas a las que se suma la de su hermano Constantino en 2023.

Ahora, el círculo de la exmonarca ha quedado severamente reducido, y a sus 87 años, ya son escasas las personas con las que cuenta a su lado.

Ana María de Dinamarca

Una de las figuras que aún permanecen como apoyo para Sofía es Ana María de Dinamarca, reina consorte de Grecia hasta la abolición de la monarquía griega en 1973.

Nacida en Copenhague en 1946, Ana María se casó con el rey Constantino II de Grecia en 1964. Desde entonces, y aunque ya no desempeña funciones oficiales, la relación con su cuñada, Sofía, se ha mantenido intacta, fruto de años de convivencia familiar y complicidad.

Su presencia silenciosa y su entendimiento de la vida dinástica la han convertido en un apoyo inconfundible para la emérita.

Paloma O'Shea

Entre quienes todavía acompañan a la abuela de la princesa Leonor también destaca Paloma O'Shea, viuda del banquero Emilio Botín, y gran amiga de Sofía desde hace años.

Prueba de ello ha sido su asistencia a la misa por los 40 días de la muerte de Irene de Grecia este pasado martes, 23 de febrero.

A sus 90 años, es fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la que la reina Sofía es Presidenta de Honor, por lo que es habitual verlas juntas en más de una ocasión.

"Como decís ahora, soy una curranta. Desde que me levanto hasta que me acuesto no hago más que trabajar, llamando a los mecenas y a los políticos, yendo a muchos conciertos y acudiendo después a los camerinos a convencer a los grandes músicos para que vengan a trabajar con los jóvenes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía o a ser jurados del Concurso Internacional de Piano de Santander", desvelaba hace años a 'La Razón'.

Ana de Orleans

La misa en recuerdo de la princesa Irene reunió también a miembros de diversas casas reales europeas, entre ellos Ana de Orleans, duquesa viuda y figura clave en los círculos aristocráticos.

Hija del conde de París, se casó en 1965 con el Infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, primo hermano y el confidente del rey Juan Carlos I, con quien tuvo cinco hijos: Cristina, María Paloma, Pedro, Inés María y Victoria, todos ellos primos segundos de Felipe VI y las infantas Elena y Cristina.

De ahí que la confianza entre de Orleans y la reina Sofía se remonte a décadas atrás. De hecho, ella fue una de las ocho damas de honor en la boda de los reyes Juan Carlos y Sofía en Atenas en 1962.

Margarita Gómez-Acebo y el rey Simeón II de Bulgaria

Tras ser expulsado de Bulgaria por el régimen comunista en 1946, Simeón se instaló en Madrid en 1951. Durante años, él y su esposa, Margarita Gómez-Acebo, íntima amiga de doña Sofía, formaron parte del círculo más cercano de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía.

Los tres se han dejado ver en innumerables ocasiones. Por ejemplo, en el 80º cumpleaños de Simeón II en Sofía y en el funeral de su hijo mayor, Kardam de Bulgaria.

También en 2025, cuando la exsoberana fue una de las invitadas a la celebración del 90º cumpleaños de Margarita de Bulgaria; y este pasado 23 de febrero, cuando Simeón II acudió al homenaje de Irene de Grecia en Madrid.

Las infantas Elena y Cristina, Felipe VI, sus nietos y los más discretos

En el plano familiar más cercano, Sofía de Grecia cuenta con la compañía constante de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como de Felipe VI y también de sus nietas, sobre todo de Victoria Federica e Irene Urdangarin.

También se encuentran otras figuras más discretas, como Arturo Coello, quien ejerce de su secretario desde octubre de 2013 y es uno de sus grandes escuderos; así como José Cabrera, quien estuvo tres décadas prestando sus servicios profesionales a la Casa del Rey.

No hay que olvidar tampoco al sacerdote Tomeu Català, fundador de Proyecto Hombre; a Miguel Fernández Tapia-Ruano, médico de cabecera y teólogo; y a Laura Hurtado de Mendoza, familia del marqués de Mondéjar, que fue jefe de la Casa del Rey, entre otros. Todos ellos han actuado en un plano más discreto de amistad que mediático.