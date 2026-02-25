Maitena Berrueco 25 FEB 2026 - 06:30h.

El dueño ha contactado con la instagramer y ella ha pedido que no se visite más: "Está en ruinas y puede derrumbarse"

Más de tres siglos después de que comenzará a construirse, el palacio 'maldito' se ve amenazado por una maldición mayor: los curiosos

BilbaoEn lo alto de una colina situada a la salida de Güeñes (Vizcaya) en dirección a Zalla, en mitad de frondosos pastos verdes, se alzan los restos de un palacio en ruinas, se trata del Palacio de Hurtado de Amezaga. Su imagen, algo fantasmagórica, como un cascarón vacío colonizado por las malas hierbas, ayuda a incrementar el halo maldito de este palacio, al que persiguen las leyendas y que muchos conocen como el ‘Palacio de las Brujas’. Leyendas inquietantes que estremecen a los vascos.

Más de tres siglos después de que comenzará a construirse, el palacio 'maldito' se ve amenazado por una maldición mayor que la que encierran sus muros: los curiosos. Muchos de ellos llegan atraídos por una publicación de la influencer Nahikari Núñez que, tras el aluvión de visitas, ya ha pedido "por favor, no visitéis el sitio, por vuestra propia seguridad”. El riesgo no son espíritus, fantasmas o brujas sino, un real peligro de colapso: "Está en ruinas y puede derrumbarse".

Lo que pretendía ser un edificio grandioso, construido con ricos materiales en lo alto de un cerro desde el que dominaría el valle, quedó tras la muerte de su promotor, 11 años después de comenzar las obras, en un edificio inacabado, abandonado y deteriorado.

El fallecimiento de Baltasar Hurtado de Amezaga, en 1720, paralizó los trabajos y dejó el edificio sin cubierta y con los vanos vacíos, lo que hace que esté totalmente abierto al exterior y expuesto a las inclemencias meteorológicas. Aquella muerte inesperada dio pie a mil y una historias paranormales con este palacio como protagonista: muertes, gritos desgarradores, brujería, etc.

"Por favor, no lo visitéis"

Cuenta la leyenda que sobre el palacio se lanzó la maldición de que nunca fuera terminado, y que todos los herederos de Baltasar Hurtado de Amezaga que la desoyeron fueron muriendo uno tras otro. Con estos mimbres nacía la leyenda.

De estilo barroco, resulta paradójico que un edificio que pretendía ser abierto y luminoso, halla pasado a engrosar el listado de edificios malditos, oscuros y siniestros de Euskadi. Sus dueños actuales temen que las historias de miedo que se han ido transmitiendo de generación en generación con este palacio como escenario terminen convirtiéndose en realidad y el mal estado actual del edificio genere algún accidente a los muchos curiosos que se acercan a verlo.

Una cantidad de visitantes que en los últimos tiempos ha aumentado por culpa de las redes sociales. Sí, una influencer vasca realizó una publicación en sus redes sobre “La maldición del Palacio de las Brujas de Güeñes (Bizkaia) ¿Conocías su historia?” y ha desatado un fenómeno al que la propia instagramer ha tratado de poner freno “después de recibir un mensaje del dueño”, así ha pedido a sus seguidores que “por favor” no visiten el sitio “por vuestra propia seguridad” y “recordad que es un inmueble que está en ruinas y puede derrumbarse”. Si pese a todo hay quien no se resiste a ver en vivo y en directo el palacio maldito, la joven les aconseja “que podéis ir al monte de al lado para poder verlo”.