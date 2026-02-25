Lidia González 25 FEB 2026 - 13:26h.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ desvelan la posible relación en el pasado del deportista con Jessica Goicoechea, amiga de Laura Escanes

La relación de Joan Verdú, novio de Laura Escanes, con Sofía Suescun: su pasado en común

Jessica Goicoechea tiene un amplio historial amoroso y el programa de ‘En todas las salsas’ ha sacado a la luz un romance que la influencer habría tenido con una persona que está de actualidad. Los colaboradores del videopodcast desvelan que la creadora de contenido habría tenido algo con Joan Verdú, novio de Laura Escanes. ¡Dale al play y descubre todos los detalles al respecto, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

Ahora que todo apunta a una posible reconciliación de Jessica Goicoechea y Manu Moreno, el programa ha puesto sobre la mesa la posible relación que se diera entre la influencer y el esquiador: “Hay un supuesto pasado en común entre ellos”. Parece que el deportista estaría muy ligado al mundo de las redes sociales, ya que en su historial romántico también se encuentra Sofía Suescun, una información que desvelaba Anna Gurguí en el programa.

Programa completo: Joan Verdú le da ‘likes’ a Jessica Goicoechea

Después de contar la posibilidad de que Joan Verdú hubiera tenido algo con Jessica Goicoechea en el pasado, Anna Gurguí ha sacado a relucir un comportamiento que le ha llamado mucho la atención del esquiador: “No para de darle ‘likes’ a Goi”. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten al respecto y recuerdan el vínculo que tiene la influencer con la actual pareja del deportista: “Jessica y Laura Escanes son amigas desde hace mucho”. ¡No te pierdas todo lo que han contado para Mediaset Infinity!