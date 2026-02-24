Una persona del entorno de las Pombo habría difundido el rumor de que Papín es el padre biológico de Gabriela

Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 20:03h.

Pedro Jota ha desvelado que una persona del entorno de María Pombo habría difundido que Papín es el padre biológico de Gabriela Toral

El documental de María Pombo y su familia, 'Pombo', ya ha sido estrenado y los colaboradores de 'En todas las salsas' han comentado en el programa 103 - ya disponible en Mediaset Infinity - la trama que más llamó la atención en el tráiler: Vituco Pombo, el padre de las hermanas, se ha hecho una prueba de paternidad para demostrar que no es padre de Gabriela Toral, hija de Marcia, que fue la niñera de María, Marta y Lucía Pombo.

Pedro Jota, que es un gran defensor de las Pombo, ha revelado que ha sido una trama que le ha gustado mucho porque considera que las hermanas están en su derecho de tocar el tema después de que haya habido tantas especulaciones en redes sociales durante los últimos años sobre este asunto. También ha revelado que sabe cómo se originó este rumor.

El periodista ha explicado que "hace unos años" le llegó la información de que "una persona del entorno de las Pombo" - y ha querido especificar que no se trata de Blanca Pombo, influencer y prima de María, Marta y Lucía con la que él tiene muy buena relación - fue difundiendo el rumor de que Papín era el padre biológico de Gabriela Toral, a la que María y sus hermanas siempre han considerado una hermana más por haber crecido junto a ellas.

