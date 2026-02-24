Jessica Goicoechea y Manu Moreno: toda la verdad sobre su posible reconciliación

Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 19:33h.

La modelo, influencer y empresaria Jessica Goicoechea y el jugador de rugby Manu Moreno estuvieron juntos en torno a siete meses durante el año pasado, hasta que a finales del verano se hizo pública su ruptura. Anna Gurguí, colaboradora de 'En todas las salsas' - el programa ya está disponible al completo en Mediaset Infinity -, ha desvelado el motivo por el que se ha rumoreado que han vuelto y ha sido Vai, la presentadora, la que ha aclarado si es cierto que vuelven a estar juntos.

Anna Gurguí ha explicado que quien desató los rumores de reconciliación fue Javi de Hoyos al mostrar en un vídeo que Manu Moreno compartió una foto en la que se veía una uña que "coincidía" con la de Jessica Goicoechea. "Es verdad que Manu Moreno, que es de Sevilla, estuvo por Barcelona con Goi, justo la semana en la que ella tenía que grabar una entrevista en Cataluña, así que todo apuntaba a que podían estar juntos", ha añadido la colaboradora.

Tras hacer este análisis de las razones que dispararon los rumores de reconciliación, Anna Gurguí ha mostrado sus dudas sobre si habrían retomado la relación o no. Ha sido Vai, la presentadora de 'En todas las salsas', la que ha dado la respuesta: "Lo sé por fuentes súper cercanas". La respuesta, en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

