Lidia González 25 FEB 2026 - 11:02h.

La exparticipante de ‘Warrios Games’ destapa el contenido de los mensajes que se intercambiaba con Miguel ángel Silvestre

Claudia Bavel se sincera como nunca antes sobre el aborto que sufrió

Claudia Bavel tiene mucho que contar y no se ha dejado nada durante su visita al paltó de ‘En todas las salsas’. La que fuera participante de ‘Warrios Games’ ha sacado a relucir unos impactantes mensajes con un conocido actor. La creadora de contenido habla, por primera vez, de sus conversaciones íntimas con Miguel Ángel Silvestre y confiesa hasta dónde llegó con él. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

La influencer ha dejado a todos los colaboradores sin palabras al destapar sus conversaciones subidas de tono con el conocido actor, en las que se deja ver mucho más que un simple tonteo: “Dijo que tenía una relación abierta y que si yo aceptaba eso”. Además, después de sacar a la luz lo que le decía Albert Barranco mientras estaba con Olatz, cuenta el tipo de contenido que le enviaba: “Tengo las conversaciones”

“Eres alucinante”, aseguraba Miguel Ángel Silvestre en uno de sus mensajes. La creadora de contenido se ha sincerado por completo y ha confesado hasta dónde ha llegado su relación con él. De esta manera, la que fuera participante de ‘Warrios Games’ explica si, finalmente, aceptó la propuesta del actor.

Programa completo: Claudia Bavel recuerda su relación con Iker Casillas

Claudia Bavel no solo ha hablado del vínculo que tiene con Miguel Ángel Silvestre y las conversaciones que ha mantenido también, sino que también ha echado la vista atrás para hablar de un tema que le marcó profundamente. La creadora de contenido recuerda su relación con Iker Casillas y explica cómo vivió todo lo que se generó a su alrededor. Además, la influencer desvela qué tipo de relación mantiene con él en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!