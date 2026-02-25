La información de Leticia Requejo desmiente que Cayetano Rivera haya estado influenciado por Tamara Gorro para dejarle de seguir

Gemma Camacho carga contra Tamara Gorro tras acusarla de oportunista: “Soy periodista, ella nunca ha sido comunicadora”

Tanto Cayetano Rivera como su pareja Tamara Gorro han dejado de seguir en redes sociales a Gemma Camacho, lo que le hace pensar que puede estar relacionado el motivo de este 'unfollow'. Sin embargo, Leticia Requejo le proporciona una información en 'El tiempo justo' que desmontaría esta sospecha y a la cual reacciona en directo en el programa.

La información de Leticia Requejo sobre Cayetano Rivera

Según lo que le dicen sus fuentes a Leticia Requejo, "la decisión de que Cayetano deje de seguir a Gemma o la bloquee es por decisión del propio torero, no porque Tamara le haya obligado o le haya pedido que lo haga". Además, le informan de que "las palabras de Gemma a Cayetano le ha sentado literalmente fatal": "Tanto es así que considera que no entiende por qué habla ahora y que parece que habla prácticamente por despecho y que encima lo que no entiende y más le molesta es que dispare hacia Tamara".

Gemma Camacho reacciona a esta información sobre Cayetano Rivera

Al escuchar esta información pide a Joaquín Prat poder responder: "El amor es libre y hemos venido a este mundo a amar con libertad. Lo único que le he dicho a esta señora es el lugar en el que se hace pública y se da a conocer. No he tenido ningún gesto más malo hacia ella, no he dicho absolutamente nada. Yo no la conozco y no tengo que opinar de ella porque su vida me importa un pimiento".