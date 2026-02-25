El comprador anónimo asegura que Paloma Porcel se niega a abandonar la vivienda si no recibe 300.000 euros de su parte

Lara Hernández niega que la okupación sea un problema: “Lo que tenemos es una emergencia habitacional”

Marisa Porcel fallece en 2018 en su casa y deja en herencia su vivienda en Las Rozas a su hija, la actriz de doblaje Paloma Porcel, quien se va a vivir al lugar con su marido. Sin embargo, la heredera no podía hacer frente a la deuda millonaria que tenía con Hacienda por lo que se acaba subastando.

Es Manuel, nombre ficticio del comprador, quien se hace con la vivienda aún a sabiendas de que allí vivía la hija con un contrato de alquiler vigente. Lo que no se esperaba es que fuera a ser tan difícil que hacerles abandonar el domicilio. Hoy, en 'El tiempo justo', emiten sus declaraciones donde muestra su indignación y reciben a la abogada de Paloma Porcel, quien la defiende en plató.