Gemma Camacho niega haber atacado a Tamara

Las palabras de Gemma Camacho sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro en 'El tiempo justo': "No se solapó la relación"

Cayetano Rivera y Tamara Gorro se han dejado ver juntos por Sevilla, se ha sabido gracias a la publicación en redes sociales de un restaurante. Además, han salido rumores de un posible solapamiento de relaciones entre la de Cayetano y Gemma Camacho, y la de Cayetano con Tamara Gorro.

Alexia Rivas le recuerda a Gemma lo que dijo el otro día sobre Tamara: “Traigo una información en exclusiva. La primera vez que se sentó, Gemma habló sobre la relación de Cayetano y Tamara Gorro, sobre Tamara dijiste que no sabías por qué Tamara decía que no estaba cómoda al otro lado cuando toda su vida ha estado al otro lado. Tengo lo que piensa Tamara de tus palabras y lo que piensa de ti”.

Además, Alexia desvela lo que dice Tamara sobre Gemma: “Tamara le ha dicho a su entorno más cercano que le ha parecido tu intervención de oportunista, que no sabe por qué no hablas de Cayetano y te centras en hablar de ella, que es lo fácil, en vez de hablar de tu relación con Cayetano. Que no fuiste nada sonora hablando de Tamara en esos términos”.

Gemma Camacho: "He podido ir a programas que me han ofrecido dinero por contarlo y he dicho que no"

Gemma responde a la acusación de oportunista de Tamara: “Me siento a hablar con todos vosotros para disfrutar mi carrera como periodista y poder crecer, no para hablar de Cayetano. Lo único que le he dicho a esta señora es que ella sí ha estado en el lado de contar su vida, yo no. Yo he sido periodista, he tenido unos estudios que, gracias a ellos, estoy donde estoy".

Además, añade: "He podido ir a programas que me han ofrecido dinero por contarlo y he dicho que no, pero sí que es cierto que ella se da a conocer en televisión para buscar pareja, por tanto, ella lleva trayendo a su madre desde el primer día a platós para buscarse un novio, pero nunca ha sido comunicadora”.