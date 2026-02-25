El programa de Joaquín Prat descubre que Melody y el padre de su hijo ya no se siguen en redes sociales: ¿Seguirán siendo pareja?

Exclusiva | Manuel Cortés da su opinión sobre la reconciliación de Gloria Camila y Álvaro García

Compartir







Melody e Ignacio Batallán ya no se siguen en redes sociales, un hecho del que se han dado cuenta el equipo de 'El tiempo justo' y por el que se está comenzando a rumorear que la pareja podría haberse separado.

Y es que estas sospechas de crisis ya les rondaban cuando la artista representó a España en Eurovisión, aunque estos fueron desmentidos de un plumazo por la propia Melody en rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Manuel Cortés da su opinión sobre la reconciliación de Gloria Camila y Álvaro García

¿Habrá sucedido algo en esta ocasión? Para descubrirlo, la redactora del programa Soraya Lázaro se ha puesto en contacto con Lorenzo, padre de la cantante, quien se ha mostrado muy tranquilo durante toda la llamada y ha aclarado de forma contundente si estos rumores podrían ser ciertos o no.

¿Siguen juntos Melody e Ignacio Batallán?

El equipo del programa le muestra su preocupación a Lorenzo sobre la situación actual entre Melody y su marido, unos rumores sobre los que parece no haber escuchado nada el padre de la artista: "No sé quién dice esas cosas. A veces la gente busca cosas siempre que no lo es, pero bueno".

Y, aunque la redactora le apunta que ya no se siguen en redes sociales, él asegura: "No hay ningún problema, siempre buscan las cosas para poder intentar. De momento no hay nada de ese tema ahí".

Además, cuando le pregunta si continúan juntos, Lorenzo afirma contundentemente que "sí". "No te preocupes, Melody está trabajando ahora mismo. Ahora mismo está en Madrid, estuvo fuera de España en Miami, pero ahora está en Madrid".