Bianca, influencer de 27 años, fallece tras una cirugía plástica a causa de una embolia pulmonar
Bianca, una influencer de 27 años, ha fallecido tras someterse a una cirugía plástica. Todavía no se conoce a qué tipo de intervención se sometió la joven, pero se sabe que sufrió una embolia pulmonar después de la operación.
'El tiempo justo' ha hablado con Daniela Cano, exconcursante de 'Gran Hermano' quien también sufrió una embolia pulmonar tras una operación estética: “Fue hace unos años. La embolia puede suceder en cualquier operación estética. Todo esto te lo informan antes de entrar en quirófano, nosotros corremos los riesgos”.
Daniela Cano: "Si me quiero hacer otro retoque estético, me harían una transfusión de sangre mientras me operan"
Daniela comenta el problema que le detectaron en la sangre: “Lo descubrieron a raíz de mi primera cirugía. Ahora, si me quiero hacer otro retoque estético, me harían una transfusión de sangre mientras me operan”.
Explica además que los síntomas de una embolia pulmonar no se presentan de inmediato: “Al principio, cuando sales, parece que todo está bien, pero puedes morir tres días después tranquilamente”.