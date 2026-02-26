La colaboradora de Telecinco presenta su primer libro en 'El tiempo justo' entre nervios y emoción

Alejandra Rubio, emocionada tras publicar su primer libro: "He parido mi primera novela. Estoy súper contenta"

Alejandra Rubio, entre nervios y mucha emoción, ha leído en directo en 'El tiempo justo' la sinopsis de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'. La colaboradora de Telecinco afirmaba, tras recitar el fragmento, que estaba bastante entusiasmada por su debut literario. "¡Me va a dar un ataque!", le decía a Joaquín Prat.

Rubio ha dado todos los detalles de esta nueva faceta con la que nos ha sorprendido tras cerca de dos años escribiendo el libro. "Es una ficción, pero tiene mucho de mí como escritora, de lo ue soy, mis vivencias, de mi experiencia...", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La hija de Terelu Campos afirma que ha recibido ayuda desde la editorial. "Lo primero que se hace es una estructur. Para mí ha sido lo mejor tener los capítulos estructurados desde el principio, y a raíz de ahí mandando los capítulos semanalmente, depende de la época que me pillara", relata en 'El tiempo justo'.

Pese a las voces que ponen en duda su nueva faceta, Alejandra Rubio afirma que el trabajo ha corrido a cargo suyo. "La he escrito yo íntegramente", comparte.

Las opiniones de Gloria Camila, Antonio Rossi y Jessica Bueno

Tras leer el fragmento en directo, los colaboradores del programa se han mojado y han opinado sin tapujos sobre su libro. Todos, menos Marta López -con quien ha tenido un rifirrafe-, han querido trasmitir su admiración por su nuevo trabajo.

"Puede hacer lo que le dé la gana, cuando lo lea diré si me gusta o no", le transmitía Antonio Rossi. "Cuando se hace un libro que pocas personas pueden hacerlo, se le achaca", denuncia Gloria Camila, que también le apoyaba. "Es un personaje televisivo que se arriesga a las criticas, a que van a leer el libro vigilándolo", comentaba por otro lado Jessica Bueno.