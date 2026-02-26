Alejandra Rubio desvela su decisión respecto al conflicto de Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Ana Carrillo 26 FEB 2026 - 14:10h.

La hija de Terelu Campos ha desvelado en 'Vamos a ver' su decisión respecto al conflicto familiar de Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Exclusiva | El mensaje del padre de Kiko Jiménez a su hijo desde la cárcel: "Fue tú madre la que me llevó al desastre cuando me dejó y se fue"

Compartir







Tras anunciar que va a publicar su primera novela, Alejandra Rubio ha acudido a su puesto como colaboradora en 'Vamos a ver', donde se ha mostrado entusiasmada con este nuevo proyecto laboral, que supone su debut como escritora. Pero no ha sido este tema sobre el único que ha hablado hoy y es que la prima de su novio, Laura Matamoros, ha vuelto a referirse a ella y Carlo Costanzia va a regresar a '¡De viernes!' para responder a la exconcursante de 'Supervivientes'.

En sus últimas declaraciones, Laura Matamoros ha asegurado que "el problema de Alejandra es de ego" y que en la defensa que está haciendo del hijo de Mar Flores "se está haciendo un flaco favor a ella misma". Tras escuchar estas palabras, Alejandra Rubio ha asegurado que ha tomado la decisión de quedarse al margen del conflicto familiar que su novio y padre de su hijo tiene con sus primos.

Al comunicar su decisión, Paloma Barrientos le ha preguntado si considera que es una buena idea que Carlo Costanzia responda en '¡De viernes!' a Laura y Diego Matamoros: "Mañana sale Carlo, luego volverá a salir Laura o Diego, luego otra vez Carlo... ¿No es más fácil cortarlo y que Carlo no apareciera mañana?". La sobrina de Carmen Borrego ha respondido que en esta ocasión cree que su pareja ha tomado la mejor decisión por la gravedad de las cosas que se dijeron sobre él.

"Está muy bien que él se siente y lo aclare porque le han acusado de cosas muy graves, no estamos hablando de cualquier tontería", ha sentenciado la prima de José María Almoguera.