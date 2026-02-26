Elisa Mouliaá tras la segunda denuncia contra Errejón: “Me siento identificada. Esto es una bomba para ella"
Elisa Mouliaá relata que el acusado tenía un patrón de dominio y sometimiento
En ‘Vamos a ver’ hemos hablado con la actriz Elisa Mouliaá tras conocerse la segunda denuncia de otra posible víctima de los abusos de Íñigo Errejón. Mouliáa ha explicado que está tremendamente afectada y ha subrayado que no ha filtrado ningún dato, confirmando que simplemente la denunciante se puso en contacto con ella.
La actriz recuerda que el 17 de febrero volvió a pronunciarse públicamente tras conocer que la fiscalía decidió apoyar al acusado. Mouliáa pidió que otras posibles víctimas se personasen, incluso de manera anónima, porque sentía que había quedado sola frente al caso.
“Me veo reflejada a esta segunda denunciante. Es el mismo modus operandi y ocurrió con apenas unos días de diferencia: el 8 de octubre conmigo y el 16 con ella”, relata. Describe al acusado como alguien que “tenía esa manera de dominar desde el minuto uno, poner normas, someter a sus víctimas. Le gustaba dominar y someter”. Sin embargo, añade que en su caso no desarrolló una relación de dependencia emocional”.
Elisa Mouliaá, denunciante de Errejón: “Cuando vi sus comportamientos, huí y no volví a tener contacto con él”
Mouliáa recuerda que admiraba políticamente a Errejón por su discurso, y por eso quedó con él. Pero cuando vio sus comportamientos, “huyó” y no volvió a tener contacto. “Lo más fuerte es que era una persona que de cara a la galería tenía pareja, y además era político”, comenta. Explica que desconocía la existencia de la pareja hasta que él mismo se lo confesó al juez. “Aunque eso no es delictivo, eso es moral”, matiza.
Ante la pregunta de Patricia Pardo sobre cómo alguien puede volver a quedar con su agresor, Mouliáa aclara: “Una cosa es una violación por parte de un agresor que no conoces de nada, y otra es tener una relación de dependencia emocional o de sumisión de poder, donde la víctima se siente completamente confusa porque el agresor lanza una de cal y otra de arena”.
Finalmente, Mouliaa subraya que han sido días muy duros para la segunda denunciante, porque “se han removido muchas cosas y es una bomba para ella todo esto”.