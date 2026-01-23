Carlos Otero 23 ENE 2026 - 15:42h.

El novio de Sofía Suescun se sienta en 'De Viernes' para analizar la relación con su padre tras su detención

Detienen al padre de Kiko Jiménez por un presunto apuñalamiento a un hombre en Linares

Kiko Jiménez se sienta esta noche en 'De Viernes' para abordar la detención de su padre biológico el pasado mes de enero. Será una entrevista desgarradora, en cuyo avance hemos visto cómo el novio de Sofía Suescun se desmorona cuando le preguntan si siente vergüenza de su progenitor. La realidad es que el concursante de realities ha tenido una vida complicada y llena de desafíos que analizamos en profundidad: estuvo en el calabozo y conoció a su padre en la cárcel.

El primer contacto con su padre fue en prisión

Francisco Martínez Jiménez, nombre real y completo de Kiko, vino al mundo el 5 de junio de 1992 en la localidad jienense de Linares y fue el único hijo de una pareja que se separó poco después de que él naciera: Fernando Martínez, su padre biológico y su madre, Carmina Jiménez, dejaron de tener relación cuando el ex de Gloria Camila tenía tan solo un año.

No fue hasta que cumplió los cinco cuando el concursante de realities conoció a su padre: "Recuerdo verlo a través de un cristal y saber que esa persona que estaba al otro lado era mi padre. Mi madre me llevó porque consideró que él tenía derecho a conocerme", explicó haciendo la curva de la vida en 'GH VIP'.

Una infancia llena de carencias

El hecho de que su padre fuese un delincuente y un presidiario hizo de la infancia del exconcursante de 'Supervivientes' una época complicada. "Mi madre es una persona mileurista, ha tenido que trabajar para sacarme adelante", contó el ex asesor del amor en 'MyHyV'.

Aunque en su casa nunca llegó a faltar comida que llevarse a la boca, el influencer ha contado que había que mirar por cada euro porque eran muy humildes.

Criado por sus abuelos

Kiko Jiménez ha abordado su dura biografía sin complejos ni miramientos. El de Jaén tiene devoción por su abuelo, que ejerció el rol de figura paterna durante su infancia. "Mi padre fue mi abuelo, gracias a él soy quien soy y tengo unos valores", ha declarado. Los padres de su madre han forjado su personalidad y ahora él los homenajea habitualmente en sus redes sociales, e incluso han llegado a aparecer en televisión opinando sobre las peripecias de su nieto.

Una adolescencia muy rebelde

La adolescencia no es una época sencilla en ninguna familia y la de Kiko Jiménez fue especialmente rebelde. "Ahora se hace más el chulo porque es famoso" y "parece diplomático y todo, pero es muy tonto" son algunas de las opiniones que vertieron sobre él sus vecinos en un programa de televisión. La realidad es que los años de pubertad y las pocas ganas de estudiar que tuvo el joven hicieron mella en todo su entorno.

Su salto a la televisión fue en el verano de 2012 con su entrada en el programa 'MyHyV' como pretendiente, pero su paso no fue el mejor. En 2013 se convirtió en tronista y fue expulsado, ya que salió a la luz una relación que mantenía con una chica durante su paso por el programa. Esto hizo que las chicas que querían conocerle desconfiaran de él y, finalmente, se marcharan dejándolo solo.

Su paso por el calabozo

Al igual que su padre, Kiko sabe lo que es estar privado de libertad. En el verano de 2019, siendo ya un personaje muy conocido, el concursante de realities fue detenido tras enfrentarse a unos policías. "Pasar la noche en el calabozo me recordó los miedos de mi familia. Fue una noche muy dura. Me preocupaba mi madre; ella lo ha pasado fatal y sabe que se tiene una vida de mierda por una equivocación.

Se enamoró del hombre equivocado y fruto de eso estoy yo aquí", reveló el tronista en 'GH VIP'. En el atestado policial del incidente se refleja un codazo que supuestamente le propinó Kiko al policía y que hasta la fecha era desconocido, produciéndole lesiones y provocando que el policía se defienda. Dicho agente, que estuvo dos días de baja, sufrió cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia post traumática y contusión en la cara.

Problemas de salud

Hace dos años el colaborador acabó en el hospital de urgencias a causa de "un fuerte dolor". "Casi no lo cuento. Gracias por preocuparos, ha quedado en un susto", escribió el colaborador en su perfil público. Todo sucedió cuando estaba durmiendo en su nueva casa.

"Nos fuimos a dormir a las 2, sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que, seguramente, fue provocado por la emoción y los nervios, no podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento". "Es muy duro solo el recordarlo, gracias por la preocupación, ha quedado en un susto", continuaba explicando.

Kiko aprovechaba el mismo mensaje para agradecer el trabajo de los médicos por la rapidez a la hora de atenderle: "Gracias a los sanitarios de El Escorial que vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien", concluyó.

Muchos enemigos famosos

El carácter polémico de Kiko Jiménez le ha valido numerosos enfrentamientos con personajes conocidos. Todo el entorno de su ex Gloria Camila, María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá, Lorena Morlote, Laura Matamoros, su cuñado Cristian o su suegra Maite Galdeano no quieren ver ni en pintura al de Linares.

Tampoco le tiene especial aprecio Paloma Barrientos, que ha llegado a declarar sobre él: "Son una gentuza y yo juego en otra liga".