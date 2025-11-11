Brittany Miller ha insistido en que “tenía problemas de salud mental” cuando mintió y que ahora lo lamenta profundamente

La influencer británica Brittany Miller se ha disculpado entre lágrimas por mentir sobre su diagnóstico de cáncer en 2017. Miller, de 29 años, compartió este lunes un vídeo en TikTok en el que aparecía llorando al confesar que se inventó el diagnóstico.

La creadora de contenido ha insistido en que “tenía problemas de salud mental” cuando mintió y que ahora lo lamenta profundamente. “En 2017, mi salud mental estaba muy mal y en ese momento no me di cuenta de lo mal que estaba, pero estaba mal”, explicó Miller.

“Estaba deprimida, tenía pensamientos suicidas, estaba perdida, estaba confundida”, añadió. “Había perdido a mi pareja, había perdido mi trabajo, y hubo muchas cosas ese año que me llevaron a enfermarme mentalmente”.

Miller aseguró que le había contado a alguien de su círculo más cercano que le habían diagnosticado cáncer. “Una frase estúpida de la que me arrepiento profundamente. Dije que tenía una enfermedad, que era cáncer”, recordó.

La influencer aseguró que “no hizo esto con mala intención ni para estafa a gente”, después de informarse de que se había creado una página de recaudación de fondos para costear su tratamiento. “Lo hice por desesperación, lo hice para mantener cerca a la gente que me rodea, para mantener cerca a la gente de mi vida”, señaló Miller. “las personas a las que se lo conté entonces se lo contaron a otras y se creó una página de recaudación de fondos a mi nombre, de la que yo estaba al tanto. En cuanto vi que había donaciones, hice que cerraran la página inmediatamente”, continuó.

“Me perdono a mí misma porque estaba enferma mentalmente y pido disculpas de todo corazón a cualquiera que haya ofendido o afectado con lo que dije”, señaló la joven en redes sociales. Dice que no lo hizo “por 'likes' o seguidores”. Del mismo modo, asegura que sabe “lo horrible que es esta enfermedad y sé cuánto afecta a las personas, así que lo siento muchísimo”, dijo.