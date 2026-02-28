La reacción de Antonia San Juan en su reaparición en los Premios Goya 2026 tras ser preguntada por su cáncer

La actriz de 'La que se avecina' desveló a finales de 2025 que su cáncer estaba en remisión

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Toni Acosta a Hiba Abouk y Dulceida

Compartir







La 40ª edición de los Premios Goya 2026 se vive este sábado, 28 de febrero, en Barcelona como una gran fiesta del cine español, con alfombra roja, estrellas de todas las edades y sectores varios momentos que ya han marcado parte de la velada.

Entre ellos, ha destacado la reaparición de Antonia San Juan, una de las actrices más queridas y carismáticas de nuestro cine y televisión, que ha regresado a la gran cita del cine nacional tras haber atravesado un duro episodio de salud estos últimos meses.

Vestida con un diseño de Alicia Rueda y mostrando una imagen radiante y serena, San Juan ha caminado por la alfombra roja, sorprendiendo a propios y extraños precisamente por su ausencia de los focos mientras se centraba en su tratamiento contra el cáncer que anunció públicamente en septiembre de 2025.

Ya frente a los medios, cuando los periodistas le han preguntado por su estado de salud y su experiencia con la enfermedad, San Juan ha sido clara: "No me apetece hablar de este tema", zanjando así las preguntas sobre su cáncer y subrayando su deseo de que la atención se centre en el cine y en la celebración del talento cinematográfico, más que en su vida personal o en los detalles de su enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su enfermedad

La noticia del diagnóstico de cáncer de Antonia San Juan sorprendió a sus seguidores cuando la actriz lo hizo público en sus redes sociales el pasado 4 de septiembre de 2025.

En un emotivo vídeo, explicó que tras años lidiando con problemas en la garganta y sospechas de faringitis crónica, las pruebas médicas finalmente revelaron que padecía un tumor y que debía concentrarse en el tratamiento, confiando "plenamente en la ciencia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Poco después, reveló que se retiraría temporalmente de los escenarios para someterse a tratamientos de quimioterapia y otras terapias que le permitieran enfrentarse a la enfermedad. También quiso agradecer el apoyo de amigos, familiares y seguidores, aunque dejó claro que no buscaba "compasión" ni que se la tratara de forma diferente por su estado de salud.

Durante los meses siguientes, la actriz de 'La que se avecina' compartió en sus redes sociales detalles sobre el proceso, la convivencia con la enfermedad y cómo había cambiado su perspectiva de la vida y del trabajo. Asimismo, insistió en que no quería ser "la imagen del cáncer" ni que su situación definiera su figura pública.

El 31 de diciembre, anunció que el cáncer ya estaba en remisión: "El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada", manifestó.