El problema de vestuario que ha sufrido Karla Sofía Gascón en la gala de los Premios Goya 2026

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Belén Rueda y Paco León a Karla Sofía Gascón

La noche más importante del cine español ha vuelto a desplegar su alfombra roja este sábado, 28 de febrero, con la celebración de los Premios Goya 2026 en Barcelona. Además de los nominados y ganadores, la velada ha contado con una protagonista inesperada incluso antes de que comenzara la gala: Karla Sofía Gascón.

La actriz ha acaparado todas las miradas en la 'red carpet' no solo por su regreso a la cita tras su año más complicado, sino también por un inesperado problema de vestuario que la ha obligado a caminar descalza ante las cámaras. Una anécdota que no ha tardado en convertirse en uno de los momentos más virales de la velada.

Según ha confesado ella misma ante los medios, uno de sus tacones se había atrapado en una alcantarilla mientras caminaba por la zona exterior del recinto, doblando así el tacón de uno de sus zapatos.. Un percance que había hecho imposible seguir caminando con normalidad, por lo que no ha dudado en quitarse el zapato y continuar descalza durante parte del recorrido.

Lejos de dramatizar la situación, la actriz se lo ha tomado con humor y ha restado importancia al incidente, aunque sus imágenes andando descalza por la alfombra roja no han tardado en circular por redes sociales.

Su reaparición en los Goya

De este modo, Gascón ha reaparecido en los Goya después de que la edición anterior estuviera marcada por la polémica en torno a sus antiguos tuits de contenido racista que salieron a la luz.

Aquella controversia provocó una fuerte oleada de críticas y la situó en el centro del debate, afectando incluso a su presencia en eventos y a la promoción de sus proyectos. Su ausencia en los Goya del año pasado fue interpretada como una consecuencia directa de ese momento delicado en su carrera.

Este 2026, sin embargo, la actriz ha decidido volver a la gran fiesta del cine español, siendo una de las personalidades elegidas para entregar uno de los galardones.