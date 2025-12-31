“El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada” explicaba con gran emoción la actriz

La actriz Antonia San Juan ha anunciado a través de las redes sociales la mejor de las noticias, ha superado el cáncer de garganta por el que se encontraba en tratamiento. “Estoy contenta de cómo he llevado el proceso” y agradece “el apoyo de la gente conocida y desconocida”.

“El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada” explicaba con gran emoción en un vídeo publicado en su Instagram, una noticia que llena de alegría a sus seguidores.

“Una vez me dijo alguien que cuando uno llora, no llora de felicidad sino porque cree que uno no se lo merece. Es una frase para pensarse”, contaba con los ojos llenos de lágrimas.

Antonia confesaba que se encontraba “contenta, pero también aparece la incertidumbre de cómo la voy a saber llevar, de que ahora es toda la recuperación”.

Entre la alegría y la preocupación por “cómo será la nueva vida” la actriz ha abierto su corazón en un momento donde los sentimientos afloran y poco a poco tiene que gestionar todo lo que ha pasado y lo que le queda por afrontar.

"Gracias gracias. Casi todo será nuevo; solo se quedará lo que funciona, eso no lo tocaré, porque funciona..." era el mensaje que publicaba junto al vídeo.

Varios meses de tratamiento

La actriz de películas como ‘Todo sobre mi madre’ o series como ‘La que se avecina” contó el pasado septiembre que los médicos le habían diagnosticado un cáncer.

“Llevo más de un año con problemas de garganta”, empezó explicando la actriz, por lo que durante un año tuvo que suspender alguna función por su faringitis crónica.

Tras varias pruebas finalmente le diagnosticaron cáncer de garganta, lo que obligó a la actriz de 64 años a suspender sus proyectos y alejarse de los focos.