Ana Carrillo 03 MAR 2026 - 20:30h.

Almudena Porras, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha revelado que quiere ampliar la foto con su novio, Borja Silva

En el programa 104 de 'En todas las salsas', que ya está disponible en Mediaset Infinity, Alba Carrizo ha animado a los espectadores a seguir cada semana el canal de mtmad de Almudena Porras, donde va actualizando a sus seguidores acerca de su vida y les ha contado que quiere ampliar la familia junto a su novio, Borja Silva. "Lo tenemos hablado", ha declarado la amiga de Sandra Barrios en su último vídeo.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está atravesando uno de los mejores momentos de su vida tras el revuelo que supuso su ruptura con Darío Linero después de once años de relación. Su noviazgo con Borja está en un buen punto y los dos tienen claro que se imaginan un futuro juntos pese a que llevan pocos meses de relación.

