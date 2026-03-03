Borja, de 'Casados a primera vista', estalla contra Lorenzo: "Es una copia barata de Montoya"

Ana Carrillo 03 MAR 2026 - 19:38h.

Borja Rus, de 'Casados a primera vista', le ha dado unas declaraciones en exclusiva a Sergio Ojer sobre su conflicto con Lorenzo Romero

Natalia se sincera en redes con Lorenzo y Laura tras la emisión en televisión de su intercambio de parejas

'Casados a primera vista' es uno de los éxitos de la temporada. En los programas se ha visto que hubo momentos tensos entre algunos participantes que no eran pareja, como ocurrió entre Laura Ulldemolins y Estefanía Rodríguez; pero fuera del programa, en redes sociales, se ha visto que el buen rollo no caracteriza la relación de Borja Rus y Lorenzo Romero, que se han tirado pullitas en TikTok e Instagram, a las que se ha sumado Stefan Oronich. Sergio Ojer, colaborador de 'En todas las salsas' - el programa está disponible en Mediaset Infinity -, ha hablado en exclusiva con el empresario de Dos Hermanas.

El tiktoker le ha preguntado a Borja acerca del motivo por el que le ha tirado darditos a su compañero en redes, ya que algunos piensan que lo ha hecho para ganar aún más popularidad y el empresario le ha mandado unos audios que Sergio Ojer ha reproducido en 'En todas las salsas' para que los espectadores del programa conozcan su opinión.

"Yo pienso que Loren no tiene repercusión ninguna, la que tiene es Laura que tiene un poquito más de carisma... Él es una copia barata de Montoya", dice Borja en uno de esos audios, cuyo contenido al completo puedes escuchar en el vídeo que encabeza este artículo.

