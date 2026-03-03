Ana Carrillo 03 MAR 2026 - 20:07h.

Sthefany Pérez ha hablado de su acercamiento con Gerard Arias antes de la marcha del amigo de Maica Benedicto a 'Supervivientes 2026'

Exclusiva | Omar Montes le ha retirado su apoyo económico a Lola García: “Al enterarse de que está con Kiko, le ha cortado el grifo”

Compartir







Después de que Tadeo Corrales revelase que había decidido romper su relación con Sthefany Pérez, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reapareció en sus stories llorando y sincerándose acerca de lo duro que estaba siendo para ella y mostró también que su gran apoyo estaba siendo Gerard Arias, con el que ha estado compartiendo los días hasta que él ha tenido que poner rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2026'. Sergio Ojer, colaborador de 'En todas las salsas' - programa disponible en Mediaset Infinity -, ha podido hablar con Sthefany para que le cuente todo acerca de su inesperado acercamiento.

Como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, la exparticipante de 'Los vecinos de la casa de al lado' le ha contado cómo es su relación con el amigo de Maica Benedicto, al que acompañó a Tomelloso a despedirse de su familia antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos.

Miguel Frigenti ha recordado que Sthefany y Gerard se conocieron hace casi un año en el reality de 'Los vecinos de la casa de al lado' y que su amistad se fortaleció fuera del vecindario. El colaborador también ha confesado que se alegría "un montón" si la cubana regresa a la televisión como defensora del ex de Alba Rodríguez en los programas de 'Supervivientes'.

Programa completo: Alejandro Bernados visita 'En todas las salsas'

Además de dar muchas exclusivas y repasar los salseos más destacados de la semana, Vai y los colaboradores de 'En todas las salsas' han entrevistado a Alejandro Bernardos, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que ha acudido a plató para sincerarse sobre su última ruptura. Además, ha recordado cómo le decepcionó Mayka Rivera después de romper con ella y se ha pronunciado sobre Oriana Marzoli e Iván González. ¡El programa al completo, ya disponible en Mediaset Infinity!