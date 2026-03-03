Ares Teixidó, rota en el quinto aniversario de la muerte de Álex Casademunt: su desgarrador mensaje

Rocío Molina 03 MAR 2026 - 15:09h.

Ares Teixidó se ha derrumbado al revivir lo que sucedió en aquel fatídico accidente que acabó con la vida de Álex Casademunt. Cinco años han pasado de aquel terrible día. Un tiempo muy largo y a la vez corto en el que la que fuera concursante de 'GH VIP' ha tratado de aprender a vivir sin el cantante, sin la que fue su expareja y, en definitiva, sin su gran amigo. La influencer ha compartido un desgarrador mensaje en el que destaca el vacío irreparable que dejó en su vida su pronta partida.

A través de su perfil oficial de Instagram, la presentadora de 39 años se ha desahogado en la que es una fecha para ella muy dolorosa. Lejos de que el tiempo cure la herida, esta está más abierta que nunca, tal como ha escrito Ares Teixidó en una publicación en la que ha mostrado en un vídeo uno de sus últimos momentos juntos.

En este quinto aniversario de la muerte de Álex Casademunt, la presentadora catalana ha ido al lugar exacto en el que ocurrió la tragedia para conectar mejor con el cantante. "Aquella maldita rotonda", ha escrito de lo que ha sentido al estar en un sitio cargado de dolor donde ha reflexionado y se ha fumado un cigarro.

En su caso, el tiempo no ha sido bálsamo suficiente para que le deje de doler la herida que le provocó la temprana partida del cantante que se dio a conocer en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Y, este año que ella ha cumplido los 39, la edad en la que él se marchó, le ha pesado especialmente.

"Hoy hace cinco años que te fuiste. Y nuestra canción sigue teniendo demasiado sentido... Dejaste un hueco que no se recoloca nunca, cabronazo", ha comenzado diciendo en este desgarrador mensaje. La presentadora recalca lo difícil que es seguir con normalidad cuando falta en tu vida alguien importante.

"Te fuiste con 39. La misma edad que yo cumplí hace apenas un mes y pico. Y eso me ha removido más aún todo por dentro. Porque de repente ya no es un número"; ha expresado de cómo está viviendo su duelo y cómo ha necesitado ir a la salida del trabajo a Mataró, a la "maldita rotonda" para sentirle más cerca en esta fecha tan complicada.

La influencer ha dejado patente que el mundo no es el mismo sin él desde hace cinco años, pero trata de seguir adelante. Su última frase resume la promesa que año tras año se hace y que muestra su vínculo inquebrantable: "Supongo que ahora más que nunca me toca seguir viviendo por los dos. Siempre eterno, amor mío. Te estimo".