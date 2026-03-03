Logo de telecincotelecinco
La historia de superación de Adrián Rodríguez tras su paso por el centro de rehabilitación: "Siento ganas de vivir"

La historia de superación de Adrián Rodríguez, de 'Los Serrano', tras salir del centro de rehabilitación
Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano' y exconcursante de 'Supervivientes'. Instagram
A Adrián Rodríguez le conocimos desde niño en 'Los Serrano' y le vimos luego en otras series como 'El Chiringuito de Pepe' o su participación en 'Supervivientes'. El intérprete de 37 años sabe lo que es moverse en distintos escenarios y también con los límites, entre lo más cercano a la muerte por sus problemas de adicción y el renacer que ahora comienza a experimentar. Tras cuatro meses ingresado en un centro de rehabilitación, el artista ha regresado a la vida pública tras su duro proceso de recuperación.

Adrián Rodríguez se emociona hablando de su dura lucha contra las adicciones: "Aún no estoy recuperado" Fiesta 2025 Top Vídeos 502
Así hablaba Adrián Rodríguez de su dura lucha contra las adicciones antes de entrar en un centro de rehabilitación
Este camino no ha sido nada fácil para Adrián Rodríguez. Este nunca ha ocultado la montaña rusa de altibajos emocionales y profesionales que ha experimentado y de lo habló hace un año en 'Fiesta' con una desgarradora entrevista.

"Te das cuenta de que no puedes seguir con ese tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", relataba consciente de la gravedad de su lucha personal.

A pesar de que esa recaída no ha sido la única y que ha llegado a estar ingresado en seis centros en la última década, esta nueva oportunidad, que es como él ve su salida, le ha cargado de optimismo. "La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. ¡Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo! Gracias infinitas", ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

El currículum de Adrián Rodríguez en Telecinco

De pasar a tenerlo todo y a tener que vender parte de sus propiedades al meterse en la espiral infinita de alcohol, fiestas y sobre todo, drogas, el que fuera actor de 'Los Serrano' se prepara para retomar su carrera. Tras centrarse en su recuperación y abrazar esta segunda oportunidad, el actor está mandando un mensaje de superación con el que tiene la mirada puesta al futuro.

Adrián Rodríguez y su nueva vida tras salir de un centro de rehabilitación
Adrián Rodríguez y su nueva vida tras salir de un centro de rehabilitación. Instagram

"Observo lo realmente capaz que soy de seguir adelante", ha manifestado tras esta última experiencia que le ha cambiado y de la que ha sacado sus propias conclusiones. El exconcursante de 'Supervivientes' tiene claro que esta nueva etapa no va a ser fácil y en su mente proyecta "el ahora", tal como revela en sus redes. "Ahí es donde mejor me siento. Mañana será otro día para seguir pensando como hoy", es la motivación que le inspira para comenzar de nuevo.

