El actor Adrián Rodríguez confiesa que ha vuelto a recaer en su proceso de desintoxicación de las drogas: "Pedir disculpas a los que haya causado deudas"

A Adrián Rodríguez le conocimos desde niño en 'Los Serrano' y le vimos luego en otras series como 'El Chiringuito de Pepe' o su participación en 'Supervivientes'. El intérprete de 37 años sabe lo que es moverse en distintos escenarios y también con los límites, entre lo más cercano a la muerte por sus problemas de adicción y el renacer que ahora comienza a experimentar. Tras cuatro meses ingresado en un centro de rehabilitación, el artista ha regresado a la vida pública tras su duro proceso de recuperación.

Este camino no ha sido nada fácil para Adrián Rodríguez. Este nunca ha ocultado la montaña rusa de altibajos emocionales y profesionales que ha experimentado y de lo habló hace un año en 'Fiesta' con una desgarradora entrevista.

"Te das cuenta de que no puedes seguir con ese tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", relataba consciente de la gravedad de su lucha personal.

A pesar de que esa recaída no ha sido la única y que ha llegado a estar ingresado en seis centros en la última década, esta nueva oportunidad, que es como él ve su salida, le ha cargado de optimismo. "La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. ¡Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo! Gracias infinitas", ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

De pasar a tenerlo todo y a tener que vender parte de sus propiedades al meterse en la espiral infinita de alcohol, fiestas y sobre todo, drogas, el que fuera actor de 'Los Serrano' se prepara para retomar su carrera. Tras centrarse en su recuperación y abrazar esta segunda oportunidad, el actor está mandando un mensaje de superación con el que tiene la mirada puesta al futuro.

"Observo lo realmente capaz que soy de seguir adelante", ha manifestado tras esta última experiencia que le ha cambiado y de la que ha sacado sus propias conclusiones. El exconcursante de 'Supervivientes' tiene claro que esta nueva etapa no va a ser fácil y en su mente proyecta "el ahora", tal como revela en sus redes. "Ahí es donde mejor me siento. Mañana será otro día para seguir pensando como hoy", es la motivación que le inspira para comenzar de nuevo.