Ana Carrillo 03 MAR 2026 - 14:23h.

Natalia se ha dirigido a Laura y Lorenzo en Instagram tras emitirse el programa en el que se produce el intercambio de parejas

El intercambio de parejas en 'Casados a primera vista' ha sido un éxito para algunos y un fracaso para otros. Laura y Lorenzo aceptaron ayudar a Natalia y Milton pero cuando llegó el momento de intercambiar las parejas, la catalana lo pasó muy mal porque se dio cuenta de que está enamorada y que no quiere vivir la experiencia con otra persona que no sea el sevillano; mientras que la madrileña lo tomó como un motivo de celebración y se alegró mucho de perder de vista a su marido durante unos días.

En la ceremonia de reencuentro junto a los expertos del programa, Laura se mostró disgustada al saber que Lorenzo había estado haciendo muchos planes con Natalia y que no había manifestado echarla de menos durante su separación; mientras que Natalia rompió a llorar de la emoción al escuchar a Lorenzo piropeándola. Ante la emisión de todas estas imágenes en el programa 7 de 'Casados a primera vista', que está disponible (como todos los anteriores) en Mediaset Infinity, la madrileña ha querido dirigirse públicamente a sus compañeros por aceptar el intercambio de parejas.

"Gracias tata por cada palabra bonita, por estar conmigo, por apoyarme y valorarme como persona y amiga, te amo", le ha dicho Natalia a Laura, a la que considera una de las mejores amigas que ha sacado de la experiencia. Con Lorenzo también se ha mostrado agradecida: "Gracias por sacar todo lo mejor de mí, por el apoyo, por la comprensión, por ver lo que realmente soy. Te quiero, tate".