Patricia Fernández 17 FEB 2026 - 00:51h.

Así han vuelto a verse las parejas de 'Casados a primera vista' después de sus bodas

Todas las parejas ya han vuelto de su luna de miel y conviven juntos en el mismo edificio y ahora ha llegado el momento de que vuelvan a encontrarse las chicas y los chicos que ya se conocieron al principio de la experiencia y presenten a sus parejas en una cena de todos juntos en el que no faltaran las confesiones.

Todos iban llegando a este reencuentro. Los primeros en llegar eran Lorenzo y Laura y se encontraban con Estefanía y Sthefan cuando estos se incorporaban, momento en que los cuatro compartían sus primeras impresiones sobre todo lo que les está pasando.

"Los primeros días han ido un poco mal, tenemos cosas en común, pero chocamos en muchas cosas", explicaba Estefanía ante los comentarios de Sthefan que escuchaba atento. Y ella se daba cuenta de algo al ver a Laura y Lorenzo juntos: "Sois muy parecidos, los rasgos y todo os veo muy iguales". Y en medio de todo esto se incorporaban al grupo Ana y Luija, los que contaban todo lo que han vivido desde la boda: "Me siento afortunada".

Laura, sobre Estefanía: "Me juzga con la mirada, es muy diferente a mí"

Al ver las actitudes de Laura y Lorenzo juntos, entre besos y mucha complicidad, Estefanía reaccionaba ante ellos y Laura confesaba en la intimidad lo que había sentido por parte de su compañera ante nuestras cámaras: "Estefanía es una persona muy diferente a mí, tiene un punto de vista muy radical respecto al mío, sé que me juzga con la mirada aunque ella no lo quiere reconocer, lo veo. Tiene ganas de decirme: 'te odio' y no me lo dice".

