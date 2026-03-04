La reina Letizia desvela el motivo por el que el rey Felipe no ha acudido a la despedida de Fernando Ónega

La reina se ha personado a la capilla ardiente junto a su jefa de Secretaría, Marta Carazo. Sin embargo, quien no se ha dejado ver ha sido el rey Felipe

La reina Letizia muestra su apoyo a Sonsoles Ónega en el adiós a su padre, Fernando Ónega: "Vengo a dar un abrazo a mi amiga"

La muerte del periodista Fernando Ónega este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años, ha dejado un gran profundo vacío en el panorama mediático español. Considerado uno de los grandes cronistas de la Transición y una de las voces más influyentes del análisis político en radio y prensa, su fallecimiento ha provocado una oleada de reacciones en el ámbito institucional, político y periodístico.

La capilla ardiente, instalada este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid para despedirle, se ha convertido en un constante ir y venir de representantes públicos, compañeros de profesión y amigos que han querido rendir homenaje a su figura.

La presencia de la reina Letizia no ha pasado desapercibida. Ha llegado a media mañana, vestida de negro riguroso, accediendo al recinto y traslandando unas palabras sobre la vida de Ónega y su apoyo a la hija del comunicador, la también periodista Sonsoles Ónega.

"Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha manifestado a su llegada.

Letizia no ha llegado sola. Se ha personado junto a su jefa de Secretaría, Marta Carazo. Sin embargo, quien no se ha dejado ver ha sido el rey Felipe, levantando así las preguntas de los allí presentes. Ha sido la propia monarca quien ha desvelado el motivo por el que el soberano no ha acudido.

"El rey también querría haber venido si no fuera porque está entrando ahora mismo en un centro en Sevilla donde un grupo de muchas personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas", ha confesado.

Tal y como se recoge en la página web oficial de la Casa Real, Felipe VI se encuentra cumpliendo una agenda oficial cerrada con antelación, lo que hacía inviable su desplazamiento a la capilla ardiente.

La agenda del rey Felipe este 4 de marzo

En concreto, el monarca se ha desplazado hasta Sevilla para visitar el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Dos Hermanas, recorrer el Centro de Atención Integral de ASPACE Sevilla e inaugurar la exposición conmemorativa por el centenario de la duquesa de Alba, 'Cayetana. Grande de España'.

No obstante, el monarca, junto a su esposa, ha hecho llegar un mensaje privado de condolencia a la familia. "Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia", se puede leer en el texto enviado por Zarzuela.