‘El tiempo justo’ destapa la identidad de tres invitados que no le hicieron regalo a Marta López en su boda

Marta López desvela que no recibió regalos en su boda de 50 invitados en 'El tiempo justo': "Eran de mi parte"

Ayer, Marta López desveló en 'El tiempo justo' que alrededor de 50 invitados no le hicieron regalo en su boda, una celebración a la que asistieron más de 300 personas. Además, puntualizó que todos esos invitados eran de su parte.

El programa ha elaborado una lista con más de 20 famosos que podrían estar entre los “morosos”, ya que muchos colaboradores fueron invitados al enlace de Marta López. Los colaboradores se fueron señalando unos a otros, aunque casi ninguno reconoció abiertamente que su regalo no fue para tanto.

Luis Pliego apuntó directamente a Makoke: "Le hice un regalo de mi parte y de mi pareja. Yo creo que Makoke no le regaló nada". Pero Makoke no tardó en defenderse: "Yo le hice un buen regalo, seguramente el mismo regalo que me va a hacer ella a mí de bueno. Ella está contenta con mi regalo".

Marta López: "Entiendo que haya sido culpa mía por el comentario"

Marta, por su parte, prefiere no alimentar la polémica: "Se metieron con la comida, con el sitio, con el vestido, con los invitados, con todo y que ahora, nueve meses después, se molesten los invitados… entiendo que haya sido culpa mía por el comentario y lo asumo, pero no voy a decir más".

Finalmente se reveló la identidad de una de las personas que no le hizo regalo a Marta el día de su boda: Charo Vega. Ella misma lo confirmó: "Es verdad que no le he hecho un regalo a Marta por su boda, se lo debo y un día se lo haré. Tengo que darme una vuelta por el barrio de Triana para ver qué le llevo".

Además, Leticia Requejo añadió dos nombres más a la lista de morosos: "Makoke y su prometido Gonzalo, hasta lo que yo sé Makoke se compromete con Marta a no hacerle regalo porque como se iba a casar Makoke dos meses después, ahí compensaban".