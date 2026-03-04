La hermana de la víctima confiesa cómo se encuentra y los datos que conoce hasta el momento sobre el macabro suceso

Hasta la ciudad del norte de París se ha desplazado el equipo de ‘El tiempo justo’ para investigar el suceso. Allí han conocido un dato que les ha puesto los pelos de punta gracias al dueño de una cafetería cercana al apartamento: El casero bajó a la mañana siguiente de los hechos para desayunar tranquilamente.

También han podido hablar con su familia, quienes se encuentran “destrozados”. Estas han sido sus declaraciones al programa.

La conversación con la hermana de la víctima

“Destrozada”, así se encuentra la hermana de la víctima. Según cuenta, el casero debió llamarle mientras él estaba disfrutando de los carnavales en Tolosa para decirle que iba a ir al piso porque al vecino le estaba entrando agua. Fue a su vuelta cuando se dio cuenta de que no tenía agua caliente: “Parece ser que fue alguna encerrona. Ya andaría tramando algo para tenerle enganchado”.

El miércoles fue el último día que habló con su hermano y este le dijo que no podía contestarle porque se encontraba con el propietario y que esa misma noche le llamaría.

La hermana de la víctima asegura que aún tenía muchas ganas de viajar y, sin embargo, “ahí se ha quedado con 33 años y toda la vida por delante”.