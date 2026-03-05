Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de California

La cantante Britney Spears ha sido arrestada en el condado de Ventura, en el sur de California, por conducir supuestamente bajos los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears ha sido arrestada en el condado de Ventura, en el sur de California, por conducir supuestamente bajos los efectos del alcohol, según publican medios estadounidenses.

La Patrulla de Carreteras de California dio el alto a la artista a las 21:30 horas de la noche y la esposó tras sospechar que conducía tras haber bebido. Después fue trasladada a dependencias policiales.

Spears, de 42 años, pasó la noche en el calabozo y fue liberada a las seis de la mañana de este jueves, según el registro de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura, informa ‘Page Six’.

Por su parte, la artista ha borrado su cuenta de Instagram, que se ha vuelto a blanco y ya no aparecen sus fotos o vídeos, sin explicación del porqué de la decisión.