05 MAR 2026 - 13:21h.

Alejandro Bernardos opina sobre la relación del exconcursante de ‘Supervivientes’ y Teresa Bass

Alejandro Bernardos se sienta, por primera vez, en el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su situación después de la ruptura que ha tenido, pero también ha soltado un bombazo que ha dejado a todos los colaboradores del videopodcast. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre la futura paternidad de Iván González y Teresa Bass. El influencer tiene una estrecha amistad con el exconcursante de ‘Supervivientes’ y confiesa cómo ve a la pareja. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es maravillosa, los veo genial”, asegura el creador de contenido cuando le preguntan sobre la relación de su amigo. Aunque no suele hacer declaraciones sobre el andaluz, no ha podido resistirse al hablar sobre los planes de futuro que tiene junto a su chica: “Van a dar la sorpresa dentro de poco, voy a ser tío”. El extronista de ‘MyHyV’, que se ha sincerado sobre la agorafobia que sufrió, lo tiene claro: “Va a caer el bebé antes que el anillo”.

Después de anunciar esta increíble noticia sobre el futuro de Iván González con Teresa Bass, el creador de contenido se ha pronunciado sobre lo que podría pensar Gloria Camila al respecto. La influencer tuvo algunos desencuentros con el andaluz durante su paso por ‘Supervivientes All Stars’ en el que recordaron un romance que tuvieron en el pasado. Tras recordar todo esto, el madrileño asegura: “Se le han quedado cosas en el tintero con él”.

