Lidia González 07 NOV 2025 - 09:00h.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, consciente de lo que se ha dicho sobre él, cuenta la verdad sobre su trabajo

Alejandro Bernardos lleva mucho tiempo fuera de los focos y ha querido ponerse al día, junto a Oriana Marzoli, frente a las cámaras de mtmad. Por este motivo, además de sincerarse sobre su relación con su novia Paula y recordar cómo la conoció, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela su desconocida profesión, alejada de la televisión. El influencer es consciente de lo que se dice sobre él y ha querido explicarse. ¡Descubre todo lo que ha dicho en ‘Algo pasa con Oriana’, en Mediaset Infinity!

“Las malas lenguas dicen que soy pintor”, comienza bromeando el que fuera participante de ‘La última tentación’. Aunque el creador de contenido ya no está tan dentro del foco mediático, no ha perdido la pista de lo que se dice sobre él y ha decidido contar toda la verdad sobre su profesión. Es cierto que Alejandro está muy centrado en su faceta como pintor, algo que no ha dudado en recalcar junto a Oriana Marzoli, pero su trabajo nada tiene que ver con este tipo de arte.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha decidido dar un giro por completo a su vida y tomar un nuevo rumbo laboral, pese a seguir teniendo una presencia importante en redes sociales. “Lo valgo”, asegura el creador de contenido al hablar sobre su profesión real que nada tiene que ver con los focos ni la televisión.

Alejandro Bernardos desvela si participará en otro reality

Aunque, en este momento, la presencia de Alejandro Bernardos en televisión es nula y está muy centrado en su nuevo trabajo, el que fuera participante de ‘La última tentación’ se sincera con Oriana Marzoli y desvela sí participará en otro reality. De esta manera, el creador de contenido confiesa si ha descartado por completo un futuro en la televisión o si hay algún tipo de programa en el que le gustaría estar presente.

Alejandro Bernardos se sienta frente a la cámara por primera vez después de mucho tiempo alejado de los focos. De la mano de su gran amiga, Oriana Marzoli, se sincera sobre lo que ha estado haciendo todo este tiempo y explica a qué se dedica ahora que ha dejado de aparecer en televisión. Además, el creador de contenido se abre en canal para hablar de su nueva pareja y confesar todo lo que siente hacia ella con un bonito mensaje. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en mtmad!