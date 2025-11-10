Lidia González 10 NOV 2025 - 12:00h.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela cómo intentó mediar entre Oriana Marzoli, Aless

Alejandro Bernardos desvela su desconocida profesión alejada de la televisión

Alejandro Bernardos confiesa cómo vivió el distanciamiento de Oriana Marzoli, Aless Gibaja y Yasmina Quejico, ahora que ha tenido la oportunidad de aparecer en el canal de la venezolana. Durante todo este tiempo el que fuera tronista de ‘Mujereres y Hombres y Viceversa’ no se había pronunciado al respecto ya ha llegado el momento de que lo haga. A pesar de que ya se ha producido una reconciliación entre ellos, este momento fue muy doloroso para su gran amiga y ha querido explicar su perspectiva. ¡Descubre todo lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

A lo largo de su trayectoria profesional, Oriana Marzoli ha protagonizado muchos enfrentamientos con personas con las que ha coincidido en televisión; sin embargo, el fin de su amistad con Aless y Yasmina ha sido algo que le ha marcado durante mucho tiempo. Ahora que, por fin, se han reencontrado y la venezolana ha pedido perdón públicamente por las cosas que haya podido hacer mal, el madrileño confiesa que trató de acercar posturas entre ellos: “Intenté mediar”.

El que fuera participante de ‘La última tentación’ sabe muy bien lo que es estar distanciado de la exconcursante de ‘Supervivientes’ y ha explicado cómo apoyó a su amiga en ese complicado momento que estaba viviendo. “Me dijiste una cosa muy bonita”, comienza diciendo la venezolana. “Mira cómo es la vida que esos amigos de antes han vuelto”, asegura.

Alejandro Bernardos desvela la encerrona qué hizo entre Aless y Oriana

Alejandro Bernardos no solo fue uno de los apoyos fundamentales de Oriana Marzoli en este momento, sino que no se quedó de brazos cruzados e intentó, por todos los medios, que todo entre ellos se solucionase. Por este motivo, cuenta todos los detalles del plan que ideó para intentar reconciliar Aless y a la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’.

Alejandro Bernardos se sienta junto a Oriana Marzoli para recordar lo que supuso para él ver a su amiga pasándolo tan mal por romper su relación con Aless Gibaja y Yasmina Quejico. Además, el influencer abre su corazón para confesar si echa de menos la televisión, cuál es su trabajo alejado de los medios y cómo es su relación con su novia Paula. ¡No te pierdas cómo es la vida del extronista de ‘MyHyV en la actualidad, en Mediaset Infinity!