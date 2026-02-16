Lidia González 16 FEB 2026 - 15:52h.

La colabora desvela las causas por las que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dejado su relación con su pareja

Manu Vulcán destapa los feos que María José Galera tuvo con él durante su relación con Laura

Alejandro Bernardos vuelve a la soltería, como así lo han asegurado en el plató de ‘En todas las salsas’. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe con su novia tras más de un año de relación. La encargada de sacar a la luz esta información ha sido Amor Romeira, quien ha contado el motivo que se esconde tras esta decisión. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

La colaboradora del programa dejaba a todos los presentes completamente sorprendidos al dar la noticia. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha explicado las causas que han llevado al influencer a dar este duro paso: “Pasó factura”. Después de llamar a Fani Carbajo para que se pronuncie sobre la ruptura de su amistad con Oriana Marzoli, la creadora de contenido ha desvelado lo que le dijo a Alejandro en la conversación que tuvieron.

