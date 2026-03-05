El periodista Álex Álvarez desvela todos los datos del impago por el que podría ser desahuciado de su vivienda de Miami

William Levy podría ser desahuciado de su vivienda de Miami. Así lo hemos podido saber en 'El tiempo justo'. El actor de 'Café con aroma de mujer' tendría una deuda de "más de dos millones de dólares" sobre su hipoteca.

El banco le reclama la casa ubicada en Southwest Ranches, una de las zonas residenciales más exclusivas de Miami, por deber unas cuotas que dejó de pagar desde el pasado mes de marzo de 2025, según consta en la demanda judicial que hemos investigado en el programa de Telecinco. El periodista Álex Álvarez desvela todos los detalles en exclusiva de este posible varapalo judicial al que se enfrenta William Levy.

"El juez ha admitido a trámite la demanda", confirma Álvarez. El proceso judicial se espera que continúe a partir del 20 de abril, con una vista fechada para este día. Por su parte, Levy se defiende respondiendo a la demanda con sus abogados.

"Un momento económico terrible"

Eso sí, en ningún momento presenta "pruebas" de que la haya sufragado la deuda. Su objetivo primordial, según explica el periodista, es que el juez "desestime la demanda".

Ahora bien, ¿cuál sería el motivo real por el que William Levy estaría dejando de pagar su casa de Miami? Siempre citando las mismas fuentes, el actor cubano tendría serios problemas monetarios en estos instantes. "Me dicen que está atravesando un momento económico terrible", informa Álex Álvarez.

Y, ¿qué podría pasar con la mansión? Según las fuentes contactadas, en caso de que la deuda no se pague el procedimiento podría acabar "con la venta judicial de la casa en una subasta" para que se recupere "el dinero del préstamo.