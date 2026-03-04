Logo de telecincotelecinco
IRENE ROSALES Y KIKO RIVERA

La reacción de Joaquín Prat al saber qué va a contar Irene Rosales en '¡De viernes!' sobre Kiko Rivera: "¡Da para tres programas!"

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Telecinco
Este viernes 6 de marzo, Irene Rosales concede una entrevista en '¡De viernes!' para hablar por primera vez sin filtros de las infidelidades que ha sufrido durante su relación de once años con Kiko Rivera y de cómo le ha afectado. El avance de su entrevista se ha emitido en 'El tiempo justo' y Joaquín Prat, al saber el tema que va a abordar, ha exclamado: "¡Da para tres programas!".

El presentador cree que este movimiento de la exconcursante de 'GH DÚO' "viene a corroborar que ese divorcio modélico ha saltado por los aires", pues considera que es la prueba de que la separación arrastra más conflictos de lo que parecía en un primer momento, cuando los dos se dedicaban bonitas palabras y aseguraban que siempre serían familia por las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota.

Luis Pliego ha comentado entonces que cree que el buen rollo "era todo de cara a la galería" y que esta entrevista es un paso más en el conflicto que tienen: "Va a ser otro poquito de gasolina a esa hoguera que ya iniciaron hace meses con la llegada de Lola García".

Miguel Frigenti y Leticia Requejo se han mostrado de acuerdo con el director de 'Lecturas' y consideran "que la gota que ha colmado el vaso ha sido la llegada de Lola", la nueva novia de Kiko Rivera.

