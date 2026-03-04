¡Kike Quintana ya es padre! Las primeras imágenes de Candela en 'El tiempo justo'

El colaborador y su mujer, Cristina, se han convertido en padres por primera vez: las primeras fotos del bebé

¡Kike Quintana ya se ha convertido en padre por primera vez! El colaborador de 'El tiempo justo' ha tenido por fin al bebé que esperaba junto a su mujer, Cristina. En el programa de Telecinco hemos podido ver en primicia las imágenes de Candela, que aparecen en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Joaquín Prat y el resto de compañeros de Quintana han aplaudido y recibido con enorme ilusión la gran noticia. Tras el nacimiento de Candela, Ana Rosa Quintana se ha convertido a su vez en tía abuela. El presentador ha querido dedicar unas bonitas palabras a Kike Quintana, y ha puesto sobre la mesa la ampliación del equipo con la llegada al mundo del bebé.

Joaquín Prat: "La primera niña que viene a engrandecer la familia de 'El tiempo justo' es Candela"

"'El tiempo justo' es un programa joven. Cuando hacíamos 'El programa de Ana Rosa' nacieron un montón de niños de compañeros del equipo. La primera niña que nace y que viene a engandecer la familia de 'El tiempo justo' es Candela", dice visiblemente feliz Joaquín Prat en el espacio.

"Enhorabuena Kike y Cristina", le lanzaba segundos más tarde al describir a su primera hija como "una preciosidad". "¡Muchas felicidades!", apostillaba a su vez César Muñoz entre aplausos del público y la alegría del resto de colaboradores.

Prat decidía compartir su felicidad al saber que Candela ha nacido al fin tras meses de nervios, ilusión y mucha emoción en Kike Quintana y su mujer. "Bienvenida a este maravilloso mundo, tenemos nuestras cosas pero sí, este mundo es maravilloso. Candela ya está aquí con nosotros, qué bien", manifestaba el presentador.