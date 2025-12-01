William Levy
Salen a la luz las imágenes de la detención de William Levy por su altercado en Florida: el actor fue esposado mientras protestaba
El actor de 44 años fue esposado en tan solo dos minutos por la policía, que le explicaba el motivo de la detención
Primicia | Los informes policiales de la detención de William Levy: "Estaba realmente ebrio y violento"
William Levy protestó ante los agentes por su detención en Florida. Así lo hemos podido ver en unas imágenes que han salido ahora a la luz sobre el preciso momento del arresto en un restaurante del estado.
