Gloria Camila muestra cómo se ha transformado su mirada con la operación de cambio de color de ojos

Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 20:02h.

Gloria Camila ha explicado cómo ha evolucionado el color de sus ojos al someterse a una queropigmentación

Gloria Camila ha recibido la atención de sus compañeros en dos momentos del programa de hoy en 'El tiempo justo': por una parte, ha tenido que enfrentar los rumores de que su novio, Álvaro García, ha estado conociendo a otra chica en Cádiz mientras ellos estaban distanciados; y, por otra, ha hablado de la operación a la que se sometió para cambiar el color de sus ojos.

Ha sido Daniela Requena, invitada para hablar de su operación de cambio de color de ojos, la que ha destapado que la hija de Ortega Cano se sometió a la misma intervención para que sus ojos pasasen de marrones a 'miel'. Esta operación recibe el nombre de queratopigmentación y sirve para aclarar el iris al introducir pigmento biocompatible en la córnea.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sometió a esta intervención en 2023 y le ha explicado a Joaquín Prat que ha notado que el color se ha ido perdiendo desde entonces debido a la exposición al sol, pero ha matizado que está muy contenta con el resultado de este procedimiento que se hizo para dejar de usar lentillas de colores.

En el vídeo que encabeza este artículo, puedes ver al detalle cómo son ahora los ojos de la tía de Rocío Flores, que considera que el resultado quedó "más natural" que el de Daniela Requena, que sí que ha confesado que se arrepiente de haber pedido un retoque de verde tan intenso.