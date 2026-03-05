Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 19:23h.

Exclusiva | Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado, según Almudena del Pozo: "Hay una razón de peso"

El ex de Irene Rosales ha compartido una foto con su madre en Instagram e Isa Pantoja ha reaccionado

¡Bombazo! Según la periodista y colaboradora de 'Fiesta' Almudena del Pozo, Kiko Rivera se habría reconciliado con su madre, Isabel Pantoja, a través de una llamada telefónica y el próximo paso sería ir a verla para sellar definitivamente la paz entre ellos después de tantos años distanciados. La prueba que lo confirmaría sería la foto que el primo de Anabel Pantoja ha compartido en sus stories de Instagram junto a su madre, en la que adjunta un corazón blanco y la canción 'Mi pequeño del alma', tan significativa para ambos.

La instantánea tiene más de 30 años: en ella aparece Kiko sentado en el regazo de su madre, que lleva uno de sus conocidos trajes de fiesta para actuar en un concierto. Es una de las fotos tomadas en sus momentos felices cuando aún no habían llegado los numerosos desencuentros que han alejado a madre e hijo en los últimos años, en los que su relación ha sufrido un gran deterioro y es que han estado mucho tiempo sin hablar y sin atisbos de reconciliación.

Un periodista de 'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con Isa Pantoja para saber si ella era consciente de que su hermano había subido esta foto y si tiene algún tipo de información acerca de esta presunta reconciliación entre madre e hijo. La exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' se ha mostrado muy sorprendida, le costaba creer que su hermano hubiera subido tal foto y confesaba haberse quedado "un poco en shock", como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que se recogen al completo las primeras declaraciones de la influencer sobre el tema.