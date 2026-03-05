Claudia Barraso 05 MAR 2026 - 19:34h.

Los rumores sobre el posible novio de Emma Watson se han confirmado. Desde hace unos meses circulaban rumores sobre su romance con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, pero el ‘secreto a voces’ se ha confirmado después de que la ya confirmada pareja haya sido pillada besándose en un aeropuerto.

Hace unos años que la británica decidió retirarse de las cámaras y centrarse en ella misma y en seguir formándose. Decidió desarrollarse como empresaria, algo que comparte con su actual pareja. Sin embargo y, aunque han intentado llevarlo en secreto, la actriz vuelve a acaparar todas las miradas tras su ruptura con Brandon Green en 2023. Parece que ha vuelto a recuperar la llama del amor como han explicado medios como la revista ‘Quién’, detallando algunas de sus románticas citas.

Gonzalo Hevia, el empresario y novio de la actriz, es muy conocido en México, ya que es el heredero de una de las familias más ricas del país norteamericano. La primera vez que se les vio juntos fue en los Alpes franceses, a finales de 2025, periodo en el que comenzaría este romance. México o Punta Cana han sido otros de sus destinos favoritos para compartir momentos especiales juntos.

Quién es el empresario

Tiene 28 años y aunque no es muy conocido en la prensa, su nombre sí que ha aparecido varias ocasiones, ya que es la expareja de la actriz y cantante Belinda. De hecho, hay rumores de que le dedicó la canción ‘Heterocromía’ (una condición por la que el color de cada ojo es diferente y el empresario la tiene), donde le tachaba de tener una actitud un poco antigua, y ser un mentiroso.

Sin embargo, por las primeras fotos que se han publicado de la nueva pareja, parece que la actriz está completamente enamorada de él y viceversa. EN algunas de ellas se han dejado ver muy cariñoso, dándose incluso besos apasionados en un aeropuerto cuando realizaban uno de sus románticos viajes.