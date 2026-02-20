Unas instantáneas del actor chileno junto a Olarra han sido suficientes para desatar una oleada mediática sobre la naturaleza de su relación

Un paseo por Nueva York, una cita en el cine y unas imágenes han bastado para disparar los rumores. Pedro Pascal ha copado un sinfín de titulares tras ser fotografiado junto a un hombre que no tardó en ser identificado como el diseñador argentino Rafa Olarra.

Las instantáneas, difundidas por varios medios internacionales, muestran a ambos relajados, en actitud cercana y disfrutando de una tarde de película con 'Cumbres borrascosas', protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

"Después de ser fotografiados haciendo turismo en Nueva York durante el fin de semana del Día de San Valentín, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo 'Cumbres borrascosas'", informó el medio estadounidense 'TMZ' junto a las capturas.

Las fotografías no retratan nada explícito más allá de la complicidad evidente entre los dos, pero han sido suficientes para desatar una oleada mediática sobre la naturaleza de su relación. "En algunos momentos estaban abrazados y en otros agarrados del brazo", sostenía el citado medio.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, si bien es cierto que el actor chileno suele mantener su vida amorosa en privado y es escasa la información que se conoce sobre sus exparejas. Pero más allá del foco sentimental, el interés también se ha centrado en quién es Olarra.

Quién es Rafael Olarra

Se trata de un director de arte y diseñador argentino que desde joven se centró en las artes visuales. Se graduó en la Universidad del Cine de Buenos Aires, donde estudió dirección artística, y después comenzó a trabajar como asistente creativo, así como en la producción y realización tanto de set de grabaciones como de locales, hoteles y eventos.

En 2010 llegó su gran salto profesional convirtiéndose en el Director de Arte del Faena Group, empresa líder en estilo de vida de lujo, especializada en crear entornos holísticos que integran hoteles, residencias, arte y cultura.

Olarra ha dirigido varias campañas para revistas como 'Vogue', 'Vanity Fair' y 'V MAG' y, en su paso por la industria del cine, ha colaborado con algunas figuras como Baz Luhrmann, Catherine Martins, Ximena Caminos, Juan Gatti, Rem Koolhas, Foster, Oma, Francis Mallman y Paul Qui, entre otras.

Además, en su Instagram, donde alcanza los 60.000 seguidores, ha publicado instantáneas junto a estrellas como Cher o Gisele Bündchen.

En el plano personal, su nombre ya saltó a la crónica social hace cinco años, cuando el actor Luke Evans desveló que había comenzado una relación sentimental con él. Evans y Olarra oficializaron su romance por primera vez a través de las redes sociales en febrero de 2019 y, dos años después, confirmaron su ruptura.

La atención que ahora recibe se explica, en gran medida, por la gran popularidad de Pascal, protagonista de series como 'The Last of Us' y 'The Mandalorian'. El actor siempre ha sido muy reservado respecto a su vida privada, lo que ha generado que cualquier aparición pública en compañía de alguien especial provoque un revuelo inmediato.