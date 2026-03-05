Álvaro Morata sorprende al enviar un inesperado mensaje a Alice Campello por su cumpleaños tras su ruptura

La modelo, empresaria e influencer, celebra su 31º cumpleaños en un momento vital muy distinto al de años anteriores

Alice Campello explica cómo se encuentra tras su nueva ruptura de Álvaro Morata y aclara su relación con él: "Es lo importante"

Compartir







Este 5 de marzo ha sido un día marcado por emociones para Alice Campello y Álvaro Morata, una de las ya exparejas más mediáticas del panorama español e internacional.

La modelo, empresaria e influencer, ha celebrado su 31º cumpleaños en un momento vital muy distinto al de años anteriores. Tras una relación de casi una década, cuatro hijos en común y una ruptura pública seguida de una breve reconciliación, el cumpleaños de Alice se ha convertido en noticia no solo por las imágenes que ella misma ha compartido, sino por la sorprendente felicitación pública que le ha dedicado Morata a través de sus redes sociales.

La italiana ha compartido un 'post' en su cuenta de Instagram que mostraba su "último día con 30 años", acompañado de un carrusel de imágenes tomadas en Milán. Una publicación que se ha llenado de comentarios y 'me gusta' antes de que soplara las velas en su día especial.

Pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido la intervención del futbolista en este día tan señalado. A pesar de que ambos ya están separados, una ruptura que se hizo pública a principios de 2026, Morata ha compartido una de las fotografías publicadas por Alice en su propia historia de Instagram con un sencillo pero llamativo mensaje: "Feliz cumple. Disfruta de tu día", acompañado de un emoji con manos formando un corazón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque corto, el mensaje ha sido interpretado por muchos como un gesto de respeto y madurez emocional, especialmente sabiendo que se trata de una relación que ha estado bajo la lupa mediática en los últimos meses.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La pareja contrajo matrimonio tras años de relación y tiene cuatro hijos en común: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018; su hijo Edoardo, en 2020; y la pequeña Bella, en 2023. Siempre compartieron su vida familiar en redes sociales, hasta que, en agosto de 2024 anunciaron su separación tras ocho años juntos.

Pese a ello, el cariño entre ambos nunca desapareció por completo, y de hecho, en los meses posteriores a su ruptura inicial decidieron intentar una segunda oportunidad que, según confirmaron ambos, finalmente no funcionó. Durante ese periodo de idas y venidas, ambos aseguraron públicamente que su separación no estaba motivada por terceras personas.