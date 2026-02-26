Celia Molina 26 FEB 2026 - 13:33h.

La cantante británica ha dicho en la revista 'Grazia' que la última persona que le había mandado un mensaje de texto era "su novio"

La cantante británica Lily Allen revela que tuvo un aborto: "No quería un bebé y es razón suficiente"

La cantante Lily Allen ha confirmado en una entrevista que tiene un "nuevo novio", semanas después de que ella y Jonah Freud, el tataranieto del legendario psicoanalista Sigmund Freud, volaran a Roma para disfrutar de una escapada romántica. Ambos han sido vistos en múltiples citas y parece que dieron un paso más en su relación al viajar juntos a la bella Italia, donde, según el 'Daily Mail', se alojaron en una suite del Hotel Locarno, cuyo precio ronda las 800 libras por noche.

En una entrevista con la revista 'Grazia', cuando la periodista le preguntó que de quién era el último mensaje de texto que había recibido en su teléfono móvil, ella respondió claramente: "De mi novio", confirmando así la consolidación de su relación con Johan. Un noviazgo con el que la artista pretende curarse del trauma que le dejó su mediática ruptura con el actor de 'Stranger Things', David Harbour, a quien acusó de varias infidelidades.

Jonah Freud, su nuevo novio, es escritor, artista británico y dueño de una reputada librería de libros raros, reconocido por ser el tataranieto de Freud y el hijo de Matthew Freud, un poderoso ejecutivo y fundador de Freud Communications, una de las agencias de relaciones públicas más importantes del país. Su primera vinculación amorosa con Lily tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando se besaron en la fiesta de Navidad que la cantante organizó en el Stringfellow's de Londres.

Lily, feliz tras su traumático divorcio de David Harbour

Esto ocurría casi un año después de Allen se divorciara de David Harbour, el actor que dio vida a Jim Hopper en la popular serie de los hermanos Duffer', cuyo matrimonio duró cuatro años. Gracias al 'shakirazo' que esta artista se marcó tras la dolorosa ruptura, sabemos que Lilly le acusó de haberle sido infiel varias veces, al descubrir que su marido utilizaba aplicaciones de citas y que llevaba una "doble vida" mientras grababa la serie en el extranjero.

Según reveló la británica en su las 14 demoledoras canciones de su álbum 'West End Girl', el matrimonio había acordado tener una relación abierta, pero las mentiras y el incumplimiento de los límites establecidos por parte de David terminaron por destruir la confianza. De hecho, a Harbour se le llegó a relacionar íntimamente con Natalie Tippet, una diseñadora de vestuario a la que habría conocido durante el rodaje de 'Stranger Things'.

Su buena reputación - que logró con su participación en otros títulos como 'Pan Am' - quedó en entredicho también por la denuncia interna por acoso laboral que, supuestamente, le puso Millie Bobby Brown al inicio del rodaje de la quinta temporada de 'Stranger Things'. La actriz que interpretó a 'Once' aseguraba, en un documento "lleno de páginas", que su compañero de reparto la "intimidaba" en el set, si bien ambos aparecieron juntos y sonrientes en la presentación del final de la famosa producción de Netflix.