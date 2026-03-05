Carlos Otero 05 MAR 2026 - 16:13h.

La nueva presentadora de 'Supervivientes' creció rodeada de vacas en las montañas de Lugo

María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras

Compartir







Grandes novedades de cara a la inminente edición de 'Supervivientes 2026'. El reality de aventuras cambia de copresentadora: Laura Madrueño le cede el testigo a María Lamela. Se trata de una joven promesa de la televisión que ha triunfado a lo grande en la televisión gallega. La conocemos en profundidad.

PUEDE INTERESARTE Laura Madrueño protagoniza su reencuentro más emocionante tras cinco meses en Honduras

¿Quién es María Lamela?

La nueva embajadora del reality de supervivencia en los Cayos Cochinos se llama María Lamela Morado y nació el 21 de octubre de 1991 (tiene 34 años) en Villalba, aunque se define como una mujer de aldea: "de O Santo, por parte de mi padre, y de Corvite, un pueblo en la montaña con cuatro casas, por parte de mi madre". "A mí me encanta volver a la casa de la montaña de mi madre y estar allí entre las vacas, los cerdos y las gallinas. Allí soy feliz; es el contraste más absoluto con el centro de Madrid. Me encanta estar con mi madre, me da mucha paz", cuenta con naturalidad.

PUEDE INTERESARTE Así es la vida actual de los últimos ganadores de 'Supervivientes'

María disfruta recordando sus años de juventud: "Era la única niña, jugaba al fútbol, iba a una escuela unitaria; íbamos todos en la misma clase. Era una aldea súper pequeña. He tenido una infancia muy divertida, porque nos marchábamos después de comer y hasta la noche no volvíamos a casa. Teníamos una libertad absoluta por el campo. Yo siento una conexión brutal con la naturaleza, con el bosque, los animales… y eso me llena muchísimo. Es algo que no tengo en Madrid, y cuando vuelvo es que me da la vida".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Gracias a las redes sociales de la presentadora, que reúne más de 45.000 seguidores, sabemos que es una aventurera nata. En entrevistas ha confesado que le gusta vivir al límite "todo lo que se pueda" y se define como un "culo inquieto".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sus publicaciones en redes lo confirman: comparte viajes espectaculares, jornadas de playa y submarinismo, y planes divertidos con amigos y seres queridos. Sus seguidores conocen bien a su querida mascota, Paco, un simpático perro que suele aparecer en sus fotos.

¿Qué ha hecho María Lamela antes de 'Supervivientes'?

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de A Coruña, cursó un máster en Reporterismo Televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos y complementó su formación con estudios de Arte Dramático.

Resulta muy interesante repasar la trayectoria profesional de la nueva presentadora de 'Supervivientes', curtida en programas autonómicos y también en espacios de cadenas nacionales. Ha formado parte de distintos equipos como reportera, especialista en reportajes de investigación y presentadora.

Los realities de supervivencia no le son ajenos, ya que en 2024 presentó 'Salvaxe' en la televisión autonómica de Galicia. Igual que ‘Supervivientes’, se trataba de un formato que sometía a varios concursantes a retos físicos y mentales que ponían a prueba su resistencia, su sagacidad y sus habilidades para trabajar en equipo.

Además, ha escrito un libro sobre su trabajo como reportera junto a Marina Valdés. Se titula 'Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV', donde recopila anécdotas de su vida profesional, como cuando participaron en una carrera ilegal de coches con cámara oculta o viajaron a Rusia para cubrir la guerra.

La discreta vida sentimental de María Lamela

En el aspecto sentimental, no se conocen de manera pública posibles parejas. Hace un tiempo, hablando en un magazine televisivo sobre la ruptura de Morata y Alice Campello, reveló que no cree mucho en el amor o, mejor dicho, que cree "menos 20".