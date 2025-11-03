La cantante atraviesa de nuevo un periodo complicado tras las acusaciones de su exmarido y tras la preocupación de su entorno por su estado de salud

Britney Spears afirma que ha sufrido "daño cerebral" en plena polémica con su exmarido: "Tengo suerte de estar viva"

Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores al desactivar su cuenta de Instagram, aparentemente en respuesta a una serie de extrañas publicaciones que han preocupado a sus fans y en plena polémica con su exmarido, Kevin Federline. Su perfil, @britneyspears, ha dejado de estar accesible este pasado domingo 2 de noviembre.

Durante las semanas previas, la cantante ha compartido varios videos y 'posts' que han alarmado a su comunidad de seguidores. En una de ellas, publicada el pasado 7 de octubre, aparecía con moretones en los brazos y vendajes en las manos y muñecas, y explicaba que los había sufrido tras una caída por las escaleras.

Asimismo, aseguró que había sufrido "daño cerebral" y desactivó los comentarios de sus publicaciones, lo que aumentó la inquietud sobre el estado físico y mental de la artista.

Las acusaciones de su exmarido

Esto llega después de que Federline publicara su libro de memorias, titulado 'You Thought You Knew', a finales de octubre, en el que acusaba a Spears de haber consumido cocaína mientras amamantaba a su hijo Jayden, de haber tenido relaciones con una bailarina femenina y de haber adoptado comportamientos amenazantes hacia sus propios hijos. También afirmaba que la intérprete de 'Toxic' entraba a la habitación de sus hijos "con un cuchillo en la mano" mientras ellos dormían.

En una entrevista con 'Entertainment Tonight', el exbailarín subrayaba que está "realmente preocupado" por la situación actual de su exmujer. "Como padre temo que un día pueda despertar y mis hijos tengan que lidiar con lo inimaginable". Y añade: "Tengo que hacer sonar la alarma de que realmente siento que, de alguna manera, simplemente deseo que su madre reciba ayuda, la necesita".

Spears no se quedó callada, y respondió públicamente en sus redes sociales antes de borrar la cuenta, denunciando lo que calificó de "gaslighting" constante por parte de Federline y expresando que el libro de su exmarido se lucraba a costa de su dolor. "Créeme, esas mentiras piadosas que hay en ese libro van a parar directamente al banquillo y yo soy la única que realmente sale perjudicado aquí".

En su mensaje, también manifestó que en los últimos cinco años solo ha visto a uno de sus hijos "durante 45 minutos" y que, con el otro, solo ha tenido "cuatro visitas". "Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado para que sean parte de mi vida", confesaba.

Por el momento, no está claro si Britney borró la cuenta ella misma o si fue eliminada o suspendida por la plataforma. Ahora, la página muestra la siguiente frase: "Perfil no disponible. Es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido".

Otras polémicas

La desaparición de la cuenta coincide además con la filtración de un vídeo de la cantante en la que se la señalaba como conductora temeraria. La grabación la muestra cambiando de carril y realizando un giro en U bruscamente. La estrella del pop quiso abordar la situación y declaró en sus redes: "Si alguien se lo pregunta, la persona que aparece no era yo…".

A lo largo de su carrera, Spears ha borrado o desactivado su perfil de Instagram en varias ocasiones, generalmente cuando atraviesa momentos de tensión emocional o mediática. Pero esta vez la situación parece vincularse más directamente al escándalo con su exmarido, la exposición mediática de su vida privada y las secuelas de su tutela.

La tutela por parte de su padre, que duró desde 2008 hasta noviembre de 2021, había marcado el panorama de la industria musical con el movimiento #FreeBritney.

Mientras tanto, Spears mantiene activo su perfil en la red social X -antes Twitter-, aunque no ha realizado publicaciones desde el 16 de octubre.