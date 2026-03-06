Lidia González 06 MAR 2026 - 12:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la espectacular sala de cine que tiene en su casa y cuenta cómo la construyeron

Helena Arauz ha querido enseñar una de las parcelas más íntimas de su vida, que ha sido testigo de los mejores y de los peores momentos de su vida. Después de someterse a una operación de aumento de pecho, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su impresionante casa familiar. Muy emocionada por compartir el lugar que la ha visto crecer, la creadora de contenido muestra las dos plantas de las que dispone, con un gran patio y hasta una sala de cine. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido está muy emocionada por compartir con todos sus seguidores cada rincón del lugar en el que ha pasado los veintisiete años de su vida. Helena, que se ha sometido a una operación de aumento de pecho, recuerda todos los episodios que ha vivido en esa casa y se sincera con sus seguidores: “He pasado por un montón de fases”. La influencer enseña la habitación en la que ha crecido y la oficina en la que trabaja en la empresa que tiene junto a su madre: “Es donde paso todo el tiempo del mundo”.

Pero la casa familiar de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene mucho más secretos que desvelar y ha recorrido todos los rincones: su increíble patio en el que le comunicó a su familia que iba a ir al reality de República Dominicana, la habitación de sus padres con baño con sauna, su cocina reformada… ¡hasta su propia sala de cine!

Helena Arazu enseña la sala de cine que tiene en su casa

Helena Arauz no podía mostrar todos los detalles de su casa sin enseñar la espectacular sala de cine que tiene. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo la construyeron y explica todas las características de las que dispone: “Tiene doble altura y está insonorizado”. Muy ilusionada, la creadora de contenido asegura que es una de sus estancias favoritas, a la que no duda en llamar “la joya de la corona”. ¡Dale al play y no te lo pierdas!